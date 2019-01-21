Скоро вы увидите другого Супрягу, – Шацких

Легендарный нападающий "Динамо" Максим Шацких, который сейчас работает помощником главного тренера в киевском клубе, поделился своим мнением о молодом форварде Владиславе Супряге. По мнению Шацких, у Владислава большой потенциал.

"Супряга молодой парень. Посмотрите, сколько ему лет. Это бывают единицы из тысяч, которые в таком возрасте приходят в большой клуб и начинают демонстрировать что-то такое невероятное. Но потенциал очень большой, очень. Работы непочатый край, он сам это понимает. Все время общаемся. Только время поможет. Если он правильно им распорядится, сначала в игровом процессе, а потом на поле, то быстро начнет показывать то, что от него ждут", – рассказал Шацких.

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"Его сильная черта? Высокая скорость. Он должен научиться ее использовать. Мы над этим работаем. Каждый день показываем и рассказываем, как он это должен делать. Не будем забывать о возрастных данных. Он еще молод, от этого никуда не денешься.

Конечно, природу очень трудно обогнать. Двигаться впереди своего развития. У него все впереди. Думаю, что он будет лучше и крепче. И скоро вы увидите совсем другого Супрягу", – резюмировал тренер "Динамо".

Напомним, что Владислав Супряга пополнил ряды "Динамо" летом 2018 года. "Днепр-1" продал 18-летнего нападающего примерно за 6 млн евро. За это время Супряга сыграл 12 матчей во всех турнирах и сумел отдать одну результативную передачу.

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