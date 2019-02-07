Скорое вступление в ЕС или НАТО не реалистично, – дипломаты Франции и Германии

Послы Франции и Германии назвали заявления о скором вступлении в НАТО и ЕС "популистскими". Они призывают украинцев не верить таким обещаниям кандидатов в президенты.

Посол Райхель подчеркнул, что быстрое вступление в ЕС или НАТО не является реалистической перспективой, пишет "Европейская правда".

Читайте также: Рада закрепила в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС: что это означает

24 канал писал, что кандидатов в президенты можно разделить на две группы. Первая – евроцентристы, которые видят Украину развитой, демократической и в НАТО. Вторая – колониальные вассалы, которые зависят от России и сделают все, что скажет Путин.

Поэтому часть кандидатов постоянно говорит о скором вступлении Украины в ЕС и НАТО. Например Юлия Тимошенко изменила свои внешнеполитические взгляды, теперь она "играет мессенджами о ЕС и НАТО". Кроме того, Петр Порошенко также обещает на пятый год своего возможного второго президентского срока ПДЧ и вступление в ЕС.

Что касается Владимира Зеленского, то он предлагает референдум по вступлению в НАТО. Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что Зеленский не понимает сложность этого демократического инструмента и отмечает, что кандидаты, которые предлагают внеблоковый статус, хотят вернуть Украину к России.

Андрей Садовый также предлагает создание Центрально-Восточного европейского военного альянса, участниками которого должны стать страны Центральной и Восточной Европы, непосредственно пострадавшие от агрессии или четко сознающие опасную политику РФ. А кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский считает, что нужен Балто-Черноморский Союз.

Все же послы ЕС утверждают, что Украину ждет долгий и извилистый путь. Они говорят, что Украине придется сделать очень много, чтобы подготовиться к статусу кандидата на вступление в обе организации.

И если кто-то из кандидатов говорит, что в случае победы сможет немедленно достичь членства – то это как раз тот популизм, о котором я говорил,

– подчеркнул дипломат.

Все же дипломат подчеркнул, что Украина имеет "все причины оставаться амбициозной", потому что Евросоюз – открытый проект, присоединиться к которому имеет право любая страна. Однако Посол Дюмон добавила, что если есть желание, то нужно сосредоточиться на реформах.

У вас нет обязательства идти ни в ЕС, ни в НАТО, ведь Украина и сама по себе – большая страна. Но если вы действительно решили присоединиться к одному или другому союзу, если это ваше искреннее желание – тогда проведение реформ не должно вызывать вопросов,

– сказала дипломат.

Какие главные даты выборов президента Украины 2019?

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Окончательный перечень кандидатов в президенты объявят 8 марта. Первый тур голосования за будущего президента состоится 31 марта. Официальные его результаты должны сообщить до 10 апреля. Если придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.



Документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах подали 90 человек. 37 из них Центризбирком уже зарегистрировал. Регистрация завершится 8 февраля.