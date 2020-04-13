Скороход рассказала, как ее с младенцем лечат от коронавируса
Больные коронавирусом депутат Анна Скороход и ее младенец уже 10 дней находятся в инфекционном отделении 1-й клинической больницы. Что известно о состоянии их здоровья и лечение – читайте далее.
"Чувствуем себя намного лучше, идем на поправку. Ярко выраженных симптомов нет", – сказала Скороход в комментарии 24 каналу.
К слову 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
"Сегодня сдавали повторные тесты, ждем результат. Это уже будет 4 тест у меня, все предыдущие были положительные", – отметила она.
Мне продолжают давать антибиотики, и я принимаю "Лопинавир" уже несколько дней, поэтому я надеюсь, что будет результат отрицательный. Ребенку также давали антибиотики, сейчас уже прекратили, потому что показатели уже лучше. Сейчас продолжаем симптоматическое лечение,
– объяснила Скороход.
Она также добавила, что условия в больницах нормальные, и она благодарна за лечение врачам.
Что известно о коронавирусе в Скороход: коротко
- 28 марта у внефракционной народной депутата обнаружили коронавирус. У нее были такие симптомы как ломота в теле, боль в голове и температура 38.
- Когда она обратилась в поликлинику, то врачи заявили, что симптомы не похожи на коронавирус. На следующий день у нее появился сухой кашель и отсутствие ощущения запахов.
- Скорая помощь отказалась ехать, а потому она сама поехала в Александровскую больницу. Благодаря удостоверению депутата ей все же сделали тест. Однако для получения точного диагноза она обратилась в частную клинику.
- 4 апреля у несколькомесячного ребенка Скороход тоже обнаружили болезнь.
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