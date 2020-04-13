Скороход рассказала, как ее с младенцем лечат от коронавируса

Больные коронавирусом депутат Анна Скороход и ее младенец уже 10 дней находятся в инфекционном отделении 1-й клинической больницы. Что известно о состоянии их здоровья и лечение – читайте далее.

"Чувствуем себя намного лучше, идем на поправку. Ярко выраженных симптомов нет", – сказала Скороход в комментарии 24 каналу.

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"Сегодня сдавали повторные тесты, ждем результат. Это уже будет 4 тест у меня, все предыдущие были положительные", – отметила она.

Мне продолжают давать антибиотики, и я принимаю "Лопинавир" уже несколько дней, поэтому я надеюсь, что будет результат отрицательный. Ребенку также давали антибиотики, сейчас уже прекратили, потому что показатели уже лучше. Сейчас продолжаем симптоматическое лечение,

– объяснила Скороход.

Она также добавила, что условия в больницах нормальные, и она благодарна за лечение врачам.

Что известно о коронавирусе в Скороход: коротко