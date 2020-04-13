15:03
13 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Скороход рассказала, как ее с младенцем лечат от коронавируса

      - Читати новину українською
      Анна Скороход / Українська правда

      Больные коронавирусом депутат Анна Скороход и ее младенец уже 10 дней находятся в инфекционном отделении 1-й клинической больницы. Что известно о состоянии их здоровья и лечение – читайте далее.

      "Чувствуем себя намного лучше, идем на поправку. Ярко выраженных симптомов нет", – сказала Скороход в комментарии 24 каналу.

      К слову 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза

      "Сегодня сдавали повторные тесты, ждем результат. Это уже будет 4 тест у меня, все предыдущие были положительные", – отметила она.

      Мне продолжают давать антибиотики, и я принимаю "Лопинавир" уже несколько дней, поэтому я надеюсь, что будет результат отрицательный. Ребенку также давали антибиотики, сейчас уже прекратили, потому что показатели уже лучше. Сейчас продолжаем симптоматическое лечение,
      – объяснила Скороход.

      Она также добавила, что условия в больницах нормальные, и она благодарна за лечение врачам.

      Что известно о коронавирусе в Скороход: коротко

      • 28 марта у внефракционной народной депутата обнаружили коронавирус. У нее были такие симптомы как ломота в теле, боль в голове и температура 38.
      • Когда она обратилась в поликлинику, то врачи заявили, что симптомы не похожи на коронавирус. На следующий день у нее появился сухой кашель и отсутствие ощущения запахов.
      • Скорая помощь отказалась ехать, а потому она сама поехала в Александровскую больницу. Благодаря удостоверению депутата ей все же сделали тест. Однако для получения точного диагноза она обратилась в частную клинику.
      • 4 апреля у несколькомесячного ребенка Скороход тоже обнаружили болезнь.
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Киева Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Коронавирус в Украине Анна Скороход
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:00 Московский патриархат верно служит Путину
      Оксана Забужко
      сегодня , 14:23 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
      Анастасія Кушпіт