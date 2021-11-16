Скоропостижно скончался известный скульптор из Харькова Гурбанов: фото работ и биография

Умер известный скульптор и народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов. Харьковчанин был автором многих известных скульптур и памятников, а также лауреатом международных наград.

О смерти мужчины сообщили 16 ноября. За месяц до этого ему исполнилось 59 лет.

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Умер в Турции от коронавируса

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила на брифинге, что художник умер в Турции. В телеграмме "Веха" написали. Что причиной смерти были осложнения коронавируса.

Примите искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Ушла целая эпоха. Работы Сейфаддина Гурбанова во многом определили нынешний скульптурный облик Харькова. Профессионал и непревзойденный мастер,

– сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Также он назвал несколько самых известных произведений скульптора. В частности, вспомнил "Скримпаля на даху" и "Перша вчителька" и "Сім чудес Харкова".

Краткая биография художника

Полное имя мужа Сейфаддин Гурбанов Али оглы.

Он родился 19 октября 1962 года в Нахичевани (теперь территория Азербайджана).

В 1989 году Гурбанов окончил Харьковский художественно-промышленный институт.

В 2004 году получил звание Заслуженного художника Украины, а в 2010 – народного.

Был доцентом кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств и почетным гражданином Харькова.

Получил международный орден "Святая София" и награду "Сократ" от британского университета в Оксфорде.

Несколько самых известных памятников Гурбанова / Фото телеграмма "Веха" и Укринформа