Скорость 180: в Харькове задержали водителя, который гонял по городу на элитном внедорожнике

В Харькове водитель элитного Range Rover гонял по улицам Харькова. Мужчина набрал скорость до 180 километров в час.

Водителя задержали полицейские, чтобы привлечь к ответственности. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко 4 ноября.

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180 километров

Водитель внедорожника на бешеной скорости ездил по улицам города. Он разогнался до 180 километров в час.

Андрей Гайченко рассказал, что мужчину сейчас задержали сотрудники МВД и полицейские. Водителя впоследствии привлекут к ответственности за нарушение ПДД.

Это уже второй случай нарушения ПДД в Харькове 4 ноября. Полицейские изъяли автомобиль у водителя, который имел 80 тысяч гривен долга за нетрезвое вождение. Виновник оказался иностранцем.

Водитель гонял на элитном авто в Харькове: видео из фейсбука Андрея Гайченко

Текст публикации Андрея Гайченко:

В продолжение темы: Сергей Анатольевич (владелец внедорожника) как-то разогнался по улицам Харькова до 180 (!) км/ч.

Только что, совместно с коллегами из МВД, задержан и привлечен к ответственности.