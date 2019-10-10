Скорость, с которой новое правительство портит все вокруг себя – поражает, – Ляпина

Скорость, с которой новое правительство портит все вокруг себя просто поражает.

Об этом заявила в эфире 24 каналу Ксения Ляпина.

"После того, как из соцсетей я узнала о своем увольнении с должности руководителя Государственной регуляторной службы, я просто почувствовала некоторое облегчение, что теперь я могу говорить все, как есть. Могу не ограничивать себя в оценках деятельности этого правительства. Я пыталась противостоять тем, скажем, бестолковым действиям, которые делают наши министерства. Работать фильтром, работать контролером за контролерами. У меня был разговор с господином Миловановым, министром экономики. Он вообще заявил, что не видит необходимости в регуляторной службе. Что ему не нужна структура, которая проводит соответствующие экспертизы, анализы, балансирует интересы бизнеса и государства", – отметила Ксения Ляпина.

Она заявила, что опасалась, что эту службу могут содержательно нивелировать. Но надеется, что ГРС останется, потому что это, как отмечает Ксения Ляпина, специалисты, это люди, обученные многим вещам, которых не знают работники министерств, они главная ценность для правительства. Они способны указывать на ошибки, удерживать баланс интересов, дискутировать.

"А что сейчас. На самом деле, никакой дискуссии, ни одного совещания, на которых бы обсуждались наши обращения, контрпозиции, наши прогнозы, их нет. Правительству не нужны ни позиции, ни прогнозы. У них есть только какие-то собственные желания, которые они хотят тихо удовлетворять. Вот, например, за это время у них нашлось много времени заявить о новой эре диджитализации. Ну, извините меня, если предпринимателя штрафуют с утра до ночи, то ему эта ваша диджитализация, знаете, до какого места. Поэтому диджитализация – это форма, а не суть. А сути, кажется, правительство не видит. Вообще-то все это мне напоминает прошлые годы. Монобольшинство, голосования по мановению руки, тогда одной, сейчас другой. Печально", – отметила Ксения Ляпина.