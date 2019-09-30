Скоростной интернет и туалет в помещении: какие еще изменения правительство введет в школе

В каждой школе должен быть скоростной интернет, Wi-Fi, минимум два компьютерных класса на каждых 300 учеников, и обязательно туалет в помещении.

Об этом пишут авторы программы деятельности Кабинета Министров Украины, принятой правительством 29 сентября.

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В частности, среди стандартов функционирования школы, которые планируют внедрить, есть такие:

► Скоростной Wi-Fi интернет не менее 100 мегабит в секунду.

► В каждой школе на каждые 300 детей – минимум 2 компьютерных класса по 15 компьютеров в каждом.

► Туалетные помещения – в здании учреждения.

► В школьном классе должно быть не менее 15 и не более 30 учеников.

К слову, время добирания в учебное заведение не должно превышать 30 минут, причем по качественной дороге.

Среди важного также: обеспечение полной доступности всех помещений школы, включая туалеты, для детей с инвалидностью. Инклюзивный ресурсный центр должен быть минимум один на 7 тысяч детей в сельской местности и один на 12 тысяч детей в городе.

Полный текст Программы действий правительства читайте в материале 24 канала.

Всего в Программе действий правительства для Министерства образования определили 5 целей:

Каждый ребенок имеет доступ к качественному дошкольному образованию. Выпускники школы являются самодостаточными, творческими и креативными личностями, которые имеют фундаментальные знания и навыки, необходимые в современном мире. Выпускники школ имеют широкий выбор заведений для получения качественного профессионального образования с последующим трудоустройством. Выпускники высших учебных заведений являются конкурентоспособными специалистами на рынке труда. Украинские ученые имеют надлежащие условия для исследований и интегрированы в мировое научное пространство.

В ближайшее время министерство должно разработать четкий план мероприятий, в котором пошагово распишет, как именно достигать этих целей.

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