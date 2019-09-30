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      Скоростной интернет и туалет в помещении: какие еще изменения правительство введет в школе

      61 Читати новину українською
      Правительство высказалось по реформам украинской школы
      Правительство высказалось по реформам украинской школы / Иллюстративное фото (pixabay)

      В каждой школе должен быть скоростной интернет, Wi-Fi, минимум два компьютерных класса на каждых 300 учеников, и обязательно туалет в помещении.

      Об этом пишут авторы программы деятельности Кабинета Министров Украины, принятой правительством 29 сентября.

      Читайте также: В МОН планируют изменить систему финансирования вузов

      В частности, среди стандартов функционирования школы, которые планируют внедрить, есть такие:

      ► Скоростной Wi-Fi интернет не менее 100 мегабит в секунду.
      ► В каждой школе на каждые 300 детей – минимум 2 компьютерных класса по 15 компьютеров в каждом.
      ► Туалетные помещения – в здании учреждения.
      ► В школьном классе должно быть не менее 15 и не более 30 учеников.

      К слову, время добирания в учебное заведение не должно превышать 30 минут, причем по качественной дороге.

      Среди важного также: обеспечение полной доступности всех помещений школы, включая туалеты, для детей с инвалидностью. Инклюзивный ресурсный центр должен быть минимум один на 7 тысяч детей в сельской местности и один на 12 тысяч детей в городе.

      Полный текст Программы действий правительства читайте в материале 24 канала.

      Всего в Программе действий правительства для Министерства образования определили 5 целей:

      1. Каждый ребенок имеет доступ к качественному дошкольному образованию.
      2. Выпускники школы являются самодостаточными, творческими и креативными личностями, которые имеют фундаментальные знания и навыки, необходимые в современном мире.
      3. Выпускники школ имеют широкий выбор заведений для получения качественного профессионального образования с последующим трудоустройством.
      4. Выпускники высших учебных заведений являются конкурентоспособными специалистами на рынке труда.
      5. Украинские ученые имеют надлежащие условия для исследований и интегрированы в мировое научное пространство.

      В ближайшее время министерство должно разработать четкий план мероприятий, в котором пошагово распишет, как именно достигать этих целей.

      Читайте также: Какой должна быть украинская школа

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      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Кабинет Министров Украины Образование Реформа образования
      Источник: 24 канал
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