Скоростной трамвай на Борщаговку: как будут выглядеть обновленные станции – фото

В Киеве заканчивается ремонт станций линии скоростного трамвая на жилой массив Борщаговка. Уже осенью планируют открыть 5 обновленных станций Борщаговской линии скоростного трамвая.

Как будут выглядеть станции после капитального ремонта, показал в своем Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

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Какие станции осовременят? Речь идет об остановках: "Гната Юры", "Национальный авиационный униврситет", "Проспект Победы", "Полевая" и "Политехническая".

Каждая из станций будет иметь свой оригинальный дизайн и айдентику. Над проектами работали дизайнеры из киевского бюро LebedEV architects.

Как будут выглядеть обновленные станции трамвая на Борщаговку: смотрите фото

Сравните, как выглядят проекты вокзалов, которые планируют построить на станциях скоростной железной дороги в Саудовской Аравии.

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