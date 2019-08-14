Скоростной трамвай на Борщаговку: как будут выглядеть обновленные станции – фото
В Киеве заканчивается ремонт станций линии скоростного трамвая на жилой массив Борщаговка. Уже осенью планируют открыть 5 обновленных станций Борщаговской линии скоростного трамвая.
Как будут выглядеть станции после капитального ремонта, показал в своем Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
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Какие станции осовременят? Речь идет об остановках: "Гната Юры", "Национальный авиационный униврситет", "Проспект Победы", "Полевая" и "Политехническая".
Каждая из станций будет иметь свой оригинальный дизайн и айдентику. Над проектами работали дизайнеры из киевского бюро LebedEV architects.
Как будут выглядеть обновленные станции трамвая на Борщаговку: смотрите фото
Сравните, как выглядят проекты вокзалов, которые планируют построить на станциях скоростной железной дороги в Саудовской Аравии.
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