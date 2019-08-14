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      Скоростной трамвай на Борщаговку: как будут выглядеть обновленные станции – фото

      92 Читати новину українською
      Современные станции скоростного трамвая на Борщаговку
      Современные станции скоростного трамвая на Борщаговку / lebedev.archi

      В Киеве заканчивается ремонт станций линии скоростного трамвая на жилой массив Борщаговка. Уже осенью планируют открыть 5 обновленных станций Борщаговской линии скоростного трамвая.

      Как будут выглядеть станции после капитального ремонта, показал в своем Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

       Смотрите также: Как в Киеве строят Подольско-Воскресенский мост: фото и видео

      Какие станции осовременят? Речь идет об остановках: "Гната Юры", "Национальный авиационный униврситет", "Проспект Победы", "Полевая" и "Политехническая".

      Каждая из станций будет иметь свой оригинальный дизайн и айдентику. Над проектами работали дизайнеры из киевского бюро LebedEV architects.

      Как будут выглядеть обновленные станции трамвая на Борщаговку: смотрите фото

       

       

      Сравните, как выглядят проекты вокзалов, которые планируют построить на станциях скоростной железной дороги в Саудовской Аравии.

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      Теги: Новости недвижимости Строительство Дизайн Новости недвижимости Украины Новости Киева Транспорт
      Источник: 24 канал
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