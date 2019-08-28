"Скотский патриотизм": в России коров одели в военную форму – курьезное видео

На сельскохозяйственной ярмарке в Брянской области, чтобы привлечь внимание посетителей, один из предпринимателей натянул на скот военную форму советских времен.

Замысел предпринимателя сработал: на коров и коз в форме советских солдат пришли посмотреть много местных.

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Соответствующее видео опубликовал в YouTube блоггер "Vdrebezgi32 Коломейцев". Животные сразу стали популярными в соцсетях.

Смотрите видео с ярмарки в Брянской области:

Гости события по-разному реагировали на такую затею. "Очень хорошо, все хорошо, замечательно. Это патриотизм", – сказал один из посетителей. "Это скотский патриотизм", – ответил ему блогер.



Животных одели в форму советских солдат

Официальные власти дистанцировалась от инцидента. В администрации Брянской области лишь сообщили, что не имеют к этому никакого отношения.