14:58
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      "Скотский патриотизм": в России коров одели в военную форму – курьезное видео

      148 Читати новину українською
      Фото с ярмарки
      Фото с ярмарки / Скриншот

      На сельскохозяйственной ярмарке в Брянской области, чтобы привлечь внимание посетителей, один из предпринимателей натянул на скот военную форму советских времен.

      Замысел предпринимателя сработал: на коров и коз в форме советских солдат пришли посмотреть много местных.

      Интересно! Еще один "урок" дипломатии от Захаровой, на этот раз – в танце: видеопозор недели

      Соответствующее видео опубликовал в YouTube блоггер "Vdrebezgi32 Коломейцев". Животные сразу стали популярными в соцсетях.

      Смотрите видео с ярмарки в Брянской области:

      Гости события по-разному реагировали на такую затею. "Очень хорошо, все хорошо, замечательно. Это патриотизм", – сказал один из посетителей. "Это скотский патриотизм", – ответил ему блогер.

      Корови у радянській формі
      Животных одели в форму советских солдат

      Официальные власти дистанцировалась от инцидента. В администрации Брянской области лишь сообщили, что не имеют к этому никакого отношения.

      blog_ava
      Сто дней президентства Зеленского: какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня
      5311
      Теги: Новости России СССР Мир животных Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      сегодня , 14:44 Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      62
      Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      сегодня , 13:30 Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      75
      Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российская награда и обращение к Путину
      сегодня , 13:01 Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российская награда и обращение к Путину
      351
      Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      сегодня , 12:30 Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      Блог Соцмережі 458
      "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
      сегодня , 11:00 "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
      Юлія Ліпенцева 83
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук