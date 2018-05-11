Скрипка рассказал, как обидел россиян в Гааге

Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал об интересном случае, который произошел во время его выступления в Гааге, которая известна благодаря международному арбитражному суду. По его словам, он здесь, в частности, пошутил о процессе компенсации украинским компаниям в связи с оккупацией Крыма.

Соответствующее его заявление прозвучало в эфире телеканала "112 Украина".

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Как подчеркивает музыкант, во время концерта он повел себя слишком эмоционально и "ляпнул" фразу, которая оскорбила часть аудитории.

"Приятно здесь, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где скоро будет суд над Россией", – отметил лидер ВВ.

В то же время Скрипка добавляет, что сразу после этого зал покинула треть посетителей. По его убеждению, это были одни русские.

Напомним, в апреле 2017 года получило огласку заявление Олега Скрипки в отношении тех людей, которые не могут выучить украинского языка.



В связи с такими словами в России началась настоящая истерика, взамен украинская летчица Надежда Савченко встала на защиту певца.



Сам же Скрипка считает, что вся ситуация вокруг его высказываний была информационной бомбой с хорошо запланированным сценарием, который, вероятно, создали в России.