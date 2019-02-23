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      Скрыпин о скандале на Евровидении: У вас глаза на жопе выросли, что вы столько ваты напихали

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      Роман Скрыпин
      Роман Скрыпин / Соцсети

      Журналист Роман Скрыпин удивляется ситуацией, которая сложилась вокруг украинского Нацотбора Евровидения, а именно вокруг отбора конкурсантов и некоторых членов жюри. Такие мысли он высказал на фоне скандала вокруг дуэта ANNA MARIA, которые сделали громкие заявления относительно Крыма.

      В Украине вспыхнул новый скандал, который касается Крыма. Дело в том, что во время интервью с журналистом Романом Скрыпиным участницы украинского Нацотбора Евровидения дуэт ANNA MARIA (настоящие имена – Анна и Мария Опанасюк) неоднозначно высказались относительно нынешнего статуса Крыма. По мнению девушек, "Украина потеряла Крым", однако, несмотря на это, "Крым остается Крымом".

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      Что известно о скандале вокруг группы ANNA MARIA: смотрите видео

      Впоследствии в Украине узнали и о родителях артисток. Так, их мать, Лариса Опанасюк занимает должность "заместителя председателя" так называемого "Совета министров Крыма", а отец является известным в Крыму судьей, однако в 2016 году ушел в отставку.

      После таких заявлений его гостей и огласки о родителях исполнительниц Скрыпин на странице в Facebook очертил свое отношение к украинскому Нацотбору Евровидения. По его словам, на такие факты должна реагировать СБУ.

      "В Национальном отборе Евровидения-2019 принимают участие по меньшей мере два юрлица. Это НСТУ и СТБ. Первое – из бюджетных средств. Поэтому у меня вопрос: не ослеп ли Зураб Аласания (председатель правления Общественного вещания) и все его правление? Или это все преступная деятельность StarLightMedia имени Пинчука (холдинг, куда входит телеканал СТБ)? у вас глаза на жопе выросли, что вы столько ваты напихали в отбор? Вменяемые вы все там вместе?", – подчеркнул журналист.

      В то же время в Скрыпина возникли и вопросы по поводу жюри конкурса и даже ведущего Сергея Притулы.

      Там Джамала? Крымскотатарский певица, победившая с песней 1944, которая раскрыла глаза? И теперь сепаратюги поют для Джамалы? У меня что-то не клеится. Что вообще происходит? К Данилко я не имею вопросов. Это человек-шлягер. Это искаженная версия Аллы Пугачевой для "Малороссии". У меня нет вопросов к "Манекену" (настоящее имя – Евгений Филаттов). Донецк. После слова на "Д" надо ставить точку. Я его тоже понимаю. Но Джамала? Джамала? Как так? Ведущий Сергей Притула? Патриот? На фронт передает деньги, но в упор не видит перед собой пятую колонну? Как так? Мы заблудились или где-то на обочине? Мне, кажется, снится, или вы правда такие и есть? Придите в себя, дорогие украинцы,
      – подчеркнул он.

      Также представитель СМИ напомнил о российско-украинской войне и оккупации Крыма, "что уже является признаком начала войны".

      "Какие бы родители Анны и Марии там настойчиво не работали, все равно любят родную землю. Коллаборанты. Папа – судья. Мамка – "вице-премьер". А дочери их – вата дурная. Так, мы имеем оккупированный Донбасс. И там гибнут наши ребята. Представьте себя на передовой, а потом пойте. Это все страшно. Очень страшно. Вы не хотите выйти из своей зоны комфорта? Вас оттуда вытащат. А пока благодарите тех, кто прикрывает вашу задницу", – эмоционально подытожил Скрыпин.

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      Кроме вышеизложенного, на нынешнем Нацотборе Евровидения случилось еще несколько скандалов, связанных с агрессией Кремля против Украины. В частности, стало известно, что еще один финалист конкурса, группа YUKO, гастролирует в России. А после вопроса ведущего шоу относительно такой ситуации, фронтвумен коллектива Юлия Юрина призналась, что является гражданкой России и недавно, в декабре 2018 года, только получила вид на жительство в Украине.

      Также исполнительница сообщила, что родилась в Анапе (Краснодарский край, Кубань) и прожила там 18 лет. А что касается украинского языка, на котором девушка отвечала на вопросы, то с трех до семнадцати лет она пела в ансамбле песни и танца "Соловей", в котором большая часть репертуара состояла из украинских песен. В 2012 году Юрина приехала жить в Украину и здесь поступила в консерваторию.

      Гастролями в России не брезгует и уроженка Киева MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая также попала в финал нацотбора Евровидения. Перед выступлением в первом полуфинале она обнародовала афишу, в которой есть два российских города – Москва (6 апреля) и Санкт-Петербург (12 апреля).

      "Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то выбирает оружие, а кто-то музыку. Это мой способ нести мир", – так объясняет она свою позицию относительно гастролей.

       

       

      КТО ЕЩЕ РЕАГИРОВАЛ НА СКАНДАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ АННЫ И МАРИИ ОПАНАСЮК: 
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      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Евровидение 2019 Музыка Сестры Анна Мария Опанасюк Медиа Евровидение
      Источник: 24 канал
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