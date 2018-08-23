Скрытая опасность: Google Chrome следит даже за анонимными пользователями

Функция приватного просмотра веб-страниц довольно популярна среди пользователей браузера Google Chrome. Многие люди считают, что она помогает анонимно "путешествовать по сети", однако оказалось, что даже она бессильна в борьбе со "шпионажем".

Об этом сообщает The Sun.

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Согласно исследованию, которое провели сотрудники университета Вандербильта, часто история просмотров браузера все равно продолжает сохраняться на компьютере и попадать в Google. При обычном веб-серфинге такая информация хранится в cookie-файлах и связывается с аккаунтом пользователя. При переходе в режим "инкогнито" эти файлы получают статус временных и удаляются после завершения сеанса.

Google Chrome следит за анонимными пользователями

Но если вернуться к обычному просмотру, не закрывая приватное окно, то браузер перехватывает cookies и связывает их с аккаунтом. Таким образом, Google получает информацию о посещенных адресах и введенных запросах. Пользователю же остается лишь удивляться "интересной" контекстной рекламой после анонимных походов по просторам интернета.

Не смотря на то, что данные в режиме приватного просмотра собираются с анонимными идентификаторами, в Google остается возможность связать эту информацию с профилем пользователя,

– сообщается в исследовании.

Чтобы избежать неловкой ситуации, исследователи рекомендуют возвращаться к просмотру веб-страниц под своим аккаунтом только после закрытия приватного окна браузера.

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