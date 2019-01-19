Скрытые коммунисты: как украинские чиновники и олигархи наживаются на земле

Украинский чиновник может наживаться на земле, украинский олигарх может дешево арендовать землю украинца, которому просто некуда деваться. И риторическим будет вопрос, помогают ли эти возможности нам становится богаче.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

Читайте также: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

"Это помогает нам стать богаче чем Россия. Это помогает коррупционерам, лучшему другу россиян. И это помогает олигарху, который становится патриотом только тогда, когда это ему выгодно", – сказал эксперт.

Он отметил, что 10 миллионов гектар государственной земли так и останутся в тени, принося миллиарды чиновникам.

10 миллионов гектар – это площадь Болгарии, на которой паразитируют чиновники и которая приносит в бюджет копейки, а чиновникам – миллиарды долларов. Олигарх так и будет притеснять крестьян, ведь у них не будет выбора и не будет шансов продать свою землю или получить больше от ее аренды благодаря росту цены,

– подчеркнул Фурса.

Он подчеркнул, что тем временем чернозем будет истощаться, ведь никто не будет вкладывать в него деньги и заботу – арендатор всегда остается лишь пользователем, которого не волнует будущее.

"Коммунисты забрали у людей право собственности, чтобы лишить их сил для сопротивления и достоинства. А почему депутаты в Украине сейчас не хотят вернуть жителю села полноценное право собственности? Хотя бы частично компенсировать века страданий, когда система перемалывала людей. В украинской экономике много коммунистических атавизмов. Но самый вопиющий из них – это отсутствие рынка земли", – добавил Фурса

Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 19 января 2019