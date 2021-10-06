Об этом во время брифинга 6 октября сообщил директор Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин.
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Руководителю преступной организации, которая завладела средствами в сумме 689 миллионов гривен, сообщено о подозрении. Поскольку это лицо скрывается за пределами страны, то ему сообщено о подозрении способом, определенным Уголовным процессуальным кодексом,
– сказал он.
По словам правоохранителя, именно поэтому количество людей, которым было сообщено о подозрении, возросло. Он отметил, что, имя этого лица назвать не может. Однако подтвердил информацию о том, что "это влиятельный одессит".
"Одесский городской глава и должностные лица одесского горсовета – это одни люди, а глава преступной организации, который руководил всеми этими вопросами – это совсем другое лицо", – добавил Владимир Деулин.
Брифинга Владимира Деулина: смотрите видео
Подозрения Труханову и другим
Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 октября подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 лицам. По информации телеграм-канала "Думская – новости Одессы", речь идет о:
- Олеге Жученко – бывший прокурор;
- Олеге Брындаке – заместитель мэра Одессы, председатель партии "Доверяй делам";
- Инне Поповской – директор юридического департамента Одесского горсовета;
- Владимире Галантернике – одесский бизнесмен и мультимиллионер.