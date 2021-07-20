Скрывался в доме: задержали мужчину, убившего медбрата под Кривым Рогом – видео

20 июля 2021 , 12:07
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телеграмм Алексея Таймурзина

Возле Кривого Рога задержали 21-летнего мужчину, который убил медбрата в Гейковской психбольнице. Он прятался в одном из домов возле Ингульца.

Об этом сообщили 20 июля. В сети опубликовали видео задержания.

Достали из-под кровати

Когда полиция прибыла на место, то подозреваемый скрывался под кроватью. Сейчас его отвезли в Криворожское районное управление полиции. Продолжаются следственные действия.

Как задержали подозреваемого в убийстве медбрата: смотрите видео

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Автор: Олег Терещенко