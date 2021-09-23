SkyUp сняла с рейса пару одесситов: не туда положили вещи

В аэропорту Тбилиси 20 сентября сняли с рейса SkyUp пару Одесситов. Они были вынуждены лететь в Одессу, а уже в Киев на следующий день.

Это якобы произошло из-за словесного конфликта со стюардессой. Он якобы возник из-за того, что люди не могли положить вещи на место для ручной клади.

Ранее С рейса Одесса – Анталия сняли мужчину: отказывался надевать маску и обругал других пассажиров

Сделали несколько замечаний

Об инциденте рассказала на своей странице в фейсбуке Наталья Йорж, которая была там со своим мужем. Они зашли в самолет и захотели поставить пакет покупок с Duti Free на полочку. Однако их места были в конце самолета, а ручную кладь пришлось оставлять в середине салона.

Когда мужчина положил пакет с Duty Free на полку, где было немного места, бортпроводница сделала замечание и сказала убрать.

Мой муж спросил, куда можно положить пакет, на что был ответ: "куда хотите, но не сюда!". И когда мужчина в третий раз переложил на другое место пакет, бортпроводница сказала "снова не туда" и тогда мужчина попросил: "Положите куда сами считаете нужным",

– рассказала одесситка.

По ее словам, такую ​​реакцию бортпроводница расценила как оскорбление и позвала бортпроводника. Также одесситка добавила, что ее муж был трезвым и вел себя вполне адекватно.

Как все закончилось

Когда пассажиры сели на свои места, к ним подошел старший бортпроводник, который спросил: "зачем вы оскорбляете мою коллегу?". Тогда ему ответили, что никого не оскорбляли и попытались объяснить ситуацию, сидя на местах.

Многие пассажиры, которые сидели рядом были свидетелями инцидента. Поэтому во время диалога подошел еще один человек, который поинтересовался в чем проблема. Однако ему "в грубой форме" сказали сесть на место.

Через минуту в самолет зашла полиция. Стюардесса указала на 2 одесситов и мужчину, который подходил. Им трем сказали взять свои вещи и покинуть борт. Однако этих людей не задерживали.

Что сказали в авиакомпании

В сети опубликовали скриншот обращения пассажирки в авиакомпанию. Также обнародовали и ответ SkyUp, где конкретно эту ситуацию не прокомментировали. Однако впоследствии сказали, что начали проводить внутреннее расследование.

Также процитировали одну из статей требований по безопасности. В частности, указали на то, что в случае нарушения правил поведения на борту компания может передать пассажира в руки правоохранителей.



Ответ компании SkyUp / Скриншот телеграмма "Одесса info"