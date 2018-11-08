Sky Sports сняли документальный фильм об Усике перед боем с Белью: видео

Уже в субботу, 10 ноября, абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик проведет защиту своих чемпионских поясов по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Его соперником будет британец Тони Белью. Перед боем канал Sky Sports снял документальный фильм об Усике.

Документальный фильм получил название Undisputed (Бесспорный). В нем любителям бокса из Британии предлагают "познакомиться с Александром Усиком, неоспоримым королем крузервейта (первого тяжелого веса), который готовится защищать свой пояс от Тони Белью". Читайте также: Захватывает дух: Усик показал эмоциональное видео из тренировочного лагеря перед боем с Белью Видео документального фильма про Александра Усика