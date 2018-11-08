Sky Sports сняли документальный фильм об Усике перед боем с Белью: видео
Уже в субботу, 10 ноября, абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик проведет защиту своих чемпионских поясов по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Его соперником будет британец Тони Белью. Перед боем канал Sky Sports снял документальный фильм об Усике.
Документальный фильм получил название Undisputed (Бесспорный). В нем любителям бокса из Британии предлагают "познакомиться с Александром Усиком, неоспоримым королем крузервейта (первого тяжелого веса), который готовится защищать свой пояс от Тони Белью".
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Видео документального фильма про Александра Усика
Источник: 24 Канал
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