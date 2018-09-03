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Skyrora протестировала первую украинско-британскую коммерческую ракету

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Skyrora протестировала первую украинско-британскую коммерческую ракету
Skyrora протестировала первую украинско-британскую коммерческую ракету / BBC

Компания Skyrora из Великобритании, которая базируется в Эдинбурге, успешно протестировала коммерческую ракету Skylark Nano. Отметим, что над проектом работали и украинские инженеры.

Об этом сообщает BBC.

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Этот конкретный запуск позволил нам протестировать систему в небольших масштабах с использованием имеющихся в продаже силовых установок. Это эффективный с точки зрения затрат и быстрый способ протестировать что-то реальное, до того, как появится большая ракета с жидкостным двигателем,
– комментируют в компании.

Отметим, что ранее запускали ракету из Шотландии в рамках военной подготовки. Также известно, что R&D-центр компании находится в Украине, в городе Днепр.

По информации журналистов, провели тесты после выбора потенциального места для строительства космодрома. В компании планируют получить на объекте контракт.

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Теги: Техно Великобритания Космос
Источник: 24 Канал
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