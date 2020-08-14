SkyUp готовится открыть новые маршруты в Азию и Египет: список всех стран
Украинский лоукостер SkyUp готовится вывести на украинский авиарынок новые рейсы в страны Африки и Азии. Такое решение в компании мотивируют необходимостью привлечь внимание иностранцев к украинским туристическим локациям.
Украина длительное время из-за бюрократических препятствий отпугивала от себя потенциально состоятельных туристов. Об этом заявили в пресс-службе SkyUp, сообщает Интерфакс-Украина.
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Средний чек одного китайского туриста в Украине составляет около 950 долларов. Если количество гостей из этой страны в течение года достигнет хотя бы 100 тысяч, то Украина дополнительно получит более 2,5 миллиарда гривен,
– подчеркнули в авиакомпании.
SkyUp заявила о готовности открывать рейсы в такие страны:
- Китай;
- Саудовская Аравия;
- Бахрейн;
- Кувейт;
- Оман;
- Ливан;
- Индия;
- ОАЭ;
- Катар;
- Египет;
- Тунис.
В SkyUp также отметили, что компания приветствует решение МИД о выдаче украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин.
В SkyUp планируют восстановить "золотые" маршруты: когда
Обновление популярных европейских маршрутов в SkyUp запланировали на осень. Несколько дней назад лоукост открыл продажу билетов по 14 популярным маршрутам в Европу с вылетом из Киева. Первый рейс (Киев – Прага) состоится 25 сентября. Далее украинские лоукостеры полетят в Париж, Рим, Ниццу, Милан, Тбилиси и др.