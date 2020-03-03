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      SkyUp останавливает полеты в итальянский Турин из-за коронавируса: когда и на сколько

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      Украинский лоукостер SkyUp с 5 марта приостанавливает полеты в итальянский Турин в связи со вспышкой коронавируса в Европе. Предварительно известно, что отмена рейсов будет действовать до 25 октября.

      Почему SkyUp припузпиняет полеты в Турин?

      Авиаперевозчик на своем официальном сайте сообщает, что сейчас в Италии фиксируют больше всего заболеваний коронавирусом в Европе. Однако никаких ограничений передвижения по стране, кроме зон карантина, нет.

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      ВОЗ, международные и национальные компетентные органы не рекомендуют прекращать сообщение с Италией. МИД Украины советует гражданам временно воздержаться от поездок лишь в такие итальянские провинции: Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт. В этих районах сохраняется наибольший риск заражения коронавирусом.

      По этой причине руководство SkyUp Airlines решило с 5 марта временно остановить полеты в Турин – направлении, что находится в зоне роста случаев заражения коронавирусом на территории Италии. Сам Турин является столицей области Пьемонт.

      Касательно Италии мы имеем большие планы. Нынешняя полетная программа предусматривает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и беспокойства людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации,
      – сказал гендиректор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

       

      Когда SkyUp возобновит рейсы в Турин?

      Представители авиакомпании отмечают, что итальянский Турин – туристически привлекательный регион. Направление пользуется популярностью среди путешественников, и авиаперевозчик заинтересован в его развитии.

      Поэтому как только ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется – SkyUp возобновит приостановленные рейсы.

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      Что делать пассажирам отмененных рейсов?

      Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы в Италию, должны обратиться к перевозчику. Они смогут вернуть средства или согласовать возможность перебронировать рейс на альтернативный.

      • Если вы забронировали билеты на сайте SkyUp Airlines, тогда нужно написать письмо на [email protected] с соответствующим запросом в произвольной форме на возврат средств или замену направления. Однако вы не сможете заменить отмененный рейс в Турин на рейс в Испанию, Португалию или Италию. Все другие варианты будут обсуждаться индивидуально.
      • Если вы купили авиабилеты через агентскую сеть или через специализированные сервисы, то за возвратом средств нужно обратиться по месту приобретения авиабилетов.

      Что известно о вспышке коронавируса в Италии: главное

      • По состоянию на 3 марта количество зараженных коронавирусом в Италии выросла до более 2 тысяч человек, 53 из них умерли.
      • Из-за сложившейся ситуации итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд к ним также закрыт. Там отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.
      • За нарушение запрета на передвижение грозит 3 года заключения.

      Всего в мире по состоянию на 3 марта коронавирусом заболело более 90 тысяч человек. Умерли от болезни более чем 3 тысячи человек, выздоровели – почти 50 тысяч.

      коронавірус
      Главное о коронавирусе / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье SkyUp авиация
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