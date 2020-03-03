SkyUp останавливает полеты в итальянский Турин из-за коронавируса: когда и на сколько

Украинский лоукостер SkyUp с 5 марта приостанавливает полеты в итальянский Турин в связи со вспышкой коронавируса в Европе. Предварительно известно, что отмена рейсов будет действовать до 25 октября.

Почему SkyUp припузпиняет полеты в Турин?

Авиаперевозчик на своем официальном сайте сообщает, что сейчас в Италии фиксируют больше всего заболеваний коронавирусом в Европе. Однако никаких ограничений передвижения по стране, кроме зон карантина, нет.

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ВОЗ, международные и национальные компетентные органы не рекомендуют прекращать сообщение с Италией. МИД Украины советует гражданам временно воздержаться от поездок лишь в такие итальянские провинции: Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт. В этих районах сохраняется наибольший риск заражения коронавирусом.

По этой причине руководство SkyUp Airlines решило с 5 марта временно остановить полеты в Турин – направлении, что находится в зоне роста случаев заражения коронавирусом на территории Италии. Сам Турин является столицей области Пьемонт.

Касательно Италии мы имеем большие планы. Нынешняя полетная программа предусматривает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и беспокойства людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации,

– сказал гендиректор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Когда SkyUp возобновит рейсы в Турин?

Представители авиакомпании отмечают, что итальянский Турин – туристически привлекательный регион. Направление пользуется популярностью среди путешественников, и авиаперевозчик заинтересован в его развитии.

Поэтому как только ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется – SkyUp возобновит приостановленные рейсы.

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Что делать пассажирам отмененных рейсов?

Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы в Италию, должны обратиться к перевозчику. Они смогут вернуть средства или согласовать возможность перебронировать рейс на альтернативный.

Если вы забронировали билеты на сайте SkyUp Airlines, тогда нужно написать письмо на [email protected] с соответствующим запросом в произвольной форме на возврат средств или замену направления. Однако вы не сможете заменить отмененный рейс в Турин на рейс в Испанию, Португалию или Италию. Все другие варианты будут обсуждаться индивидуально.

Если вы купили авиабилеты через агентскую сеть или через специализированные сервисы, то за возвратом средств нужно обратиться по месту приобретения авиабилетов.

Что известно о вспышке коронавируса в Италии: главное

По состоянию на 3 марта количество зараженных коронавирусом в Италии выросла до более 2 тысяч человек, 53 из них умерли.

Из-за сложившейся ситуации итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд к ним также закрыт. Там отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.

За нарушение запрета на передвижение грозит 3 года заключения.

Всего в мире по состоянию на 3 марта коронавирусом заболело более 90 тысяч человек. Умерли от болезни более чем 3 тысячи человек, выздоровели – почти 50 тысяч.



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