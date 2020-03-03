SkyUp останавливает полеты в итальянский Турин из-за коронавируса: когда и на сколько
Украинский лоукостер SkyUp с 5 марта приостанавливает полеты в итальянский Турин в связи со вспышкой коронавируса в Европе. Предварительно известно, что отмена рейсов будет действовать до 25 октября.
Почему SkyUp припузпиняет полеты в Турин?
Авиаперевозчик на своем официальном сайте сообщает, что сейчас в Италии фиксируют больше всего заболеваний коронавирусом в Европе. Однако никаких ограничений передвижения по стране, кроме зон карантина, нет.
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ВОЗ, международные и национальные компетентные органы не рекомендуют прекращать сообщение с Италией. МИД Украины советует гражданам временно воздержаться от поездок лишь в такие итальянские провинции: Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт. В этих районах сохраняется наибольший риск заражения коронавирусом.
По этой причине руководство SkyUp Airlines решило с 5 марта временно остановить полеты в Турин – направлении, что находится в зоне роста случаев заражения коронавирусом на территории Италии. Сам Турин является столицей области Пьемонт.
Касательно Италии мы имеем большие планы. Нынешняя полетная программа предусматривает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и беспокойства людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации,
– сказал гендиректор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.
Когда SkyUp возобновит рейсы в Турин?
Представители авиакомпании отмечают, что итальянский Турин – туристически привлекательный регион. Направление пользуется популярностью среди путешественников, и авиаперевозчик заинтересован в его развитии.
Поэтому как только ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется – SkyUp возобновит приостановленные рейсы.
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Что делать пассажирам отмененных рейсов?
Пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные рейсы в Италию, должны обратиться к перевозчику. Они смогут вернуть средства или согласовать возможность перебронировать рейс на альтернативный.
- Если вы забронировали билеты на сайте SkyUp Airlines, тогда нужно написать письмо на [email protected] с соответствующим запросом в произвольной форме на возврат средств или замену направления. Однако вы не сможете заменить отмененный рейс в Турин на рейс в Испанию, Португалию или Италию. Все другие варианты будут обсуждаться индивидуально.
- Если вы купили авиабилеты через агентскую сеть или через специализированные сервисы, то за возвратом средств нужно обратиться по месту приобретения авиабилетов.
Что известно о вспышке коронавируса в Италии: главное
- По состоянию на 3 марта количество зараженных коронавирусом в Италии выросла до более 2 тысяч человек, 53 из них умерли.
- Из-за сложившейся ситуации итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд к ним также закрыт. Там отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.
- За нарушение запрета на передвижение грозит 3 года заключения.
Всего в мире по состоянию на 3 марта коронавирусом заболело более 90 тысяч человек. Умерли от болезни более чем 3 тысячи человек, выздоровели – почти 50 тысяч.