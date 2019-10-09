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      SkyUp открывает сезонный рейс из Киева в Зальцбург

      7 Читати новину українською
      В январе из Киева можно будет улететь в Зальцбург
      В январе из Киева можно будет улететь в Зальцбург / kidpassage.com

      Авиаперевозчик Sky Up открывает сезонный рейс из Киева в австрийский Зальцбург. Полеты будут выполняться каждую субботу в период с 28 декабря по 1 февраля.

      Город Зальцбург расположен рядом с многочисленными горнолыжными базами, отмечает Avianews.

       К слову: Ryanair устроил масштабную распродажу билетов из Украины от 5 евро

      Билеты будут продаваться только в формате "туда и обратно", а их стоимость по тарифу Basic стартует от 6 тысяч 438 гривен. Этот тариф предусматривает перевозку только ручной клажи.

      В то же время стоимость билетов по багажному тарифу Standard стартует от 6 тысяч 686 гривен. Пассажиры, которые будут пользоваться именно этим тарифом смогут перевозить спортивное снаряжение, если его вес не превышает 23 килограмма. Второе место багажа оплачивается дополнительно – его стоимость составляет 25 евро.

      Максимальное время пребывания в Зальцбурге – неделя. Это связано с тем, что рейсы будут выполняться только на чартерной основе. Заявку на регулярные рейсы отклонила комиссия Госавиаслужбы.

      найпунктуальніші авіакомпанії
      Самые пунктуальные авиакомпании на украинском рынке / инфографика 24 канала
       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева SkyUp Австрия авиация
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