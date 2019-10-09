SkyUp открывает сезонный рейс из Киева в Зальцбург

Авиаперевозчик Sky Up открывает сезонный рейс из Киева в австрийский Зальцбург. Полеты будут выполняться каждую субботу в период с 28 декабря по 1 февраля.

Город Зальцбург расположен рядом с многочисленными горнолыжными базами, отмечает Avianews.

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Билеты будут продаваться только в формате "туда и обратно", а их стоимость по тарифу Basic стартует от 6 тысяч 438 гривен. Этот тариф предусматривает перевозку только ручной клажи.

В то же время стоимость билетов по багажному тарифу Standard стартует от 6 тысяч 686 гривен. Пассажиры, которые будут пользоваться именно этим тарифом смогут перевозить спортивное снаряжение, если его вес не превышает 23 килограмма. Второе место багажа оплачивается дополнительно – его стоимость составляет 25 евро.

Максимальное время пребывания в Зальцбурге – неделя. Это связано с тем, что рейсы будут выполняться только на чартерной основе. Заявку на регулярные рейсы отклонила комиссия Госавиаслужбы.



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