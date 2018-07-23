SkyUp отменила ряд авиарейсов со Львова в Египет и обратно
Украинская авиакомпания SkyUp отменила несколько рейсов из Египта во Львов и со Львова в Египет. Говорится об авиарейсах, которые были запланированы на 25, 26, 28 и 29 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Львов".
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Так, отменен рейс на 25 июля №KUP5414 Хургада – Львов и рейс №KUP5413 Львов – Хургада;
26 июля – рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов и рейс №KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх;
28 июля – рейс №KUP5414 Хургада – Львов и рейс №KUP5413 Львов – Хургада;
29 июля – рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх – Львов и рейс №KUP5313 Львов – Шарм-эль-Шейх.
Сейчас причины отмены полетов не сообщаются.
Источник: 24 канал
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