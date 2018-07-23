SkyUp отменила ряд авиарейсов со Львова в Египет и обратно / Фото из открытых источников

Украинская авиакомпания SkyUp отменила несколько рейсов из Египта во Львов и со Львова в Египет. Говорится об авиарейсах, которые были запланированы на 25, 26, 28 и 29 июля.