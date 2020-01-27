SkyUp приостанавливает чартерные рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса: что об этом известно

Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, приостанавливает полеты в Китай в период с 3 февраля по 28 марта в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

Туроператор возвращает своих туристов с китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу SkyUp.

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Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань, в ближайшие недели имеют право на возврат стоимости тура.

Отметим, что в Китае власти Пекина объявили, что из-за опасности распространения коронавируса вводится запрет на пересечение автобусами границ китайской столицы.

Внимание! Запрет поддержали ряд китайских городов: Тяньцзинь, Сиань, Шаньдун и Шанхай.

Ранее в китайском городе Ухань, откуда начала распространяться болезнь, перекрыли все выезды. Для этого использовали как тяжелую технику, так и целые насыпи из земли и камней.

Главное о китайском коронавирусе

В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирают.

Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.

В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Следовательно, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала болезнь была зафиксирована в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.

Как проявляется коронавирус: Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость.

Также отметим, что, несмотря на высокие риски мутаций коронавируса, вакцины против инфекции не существует. И хотя специалисты отмечают, что разработают вакцину в течение трех месяцев, предыдущий опыт указывает на то, что процесс ее создания может длиться до трех лет.

Смотрите видео о китайском коронавирусе и чем он угрожает человечеству: