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      SkyUp приостанавливает чартерные рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса: что об этом известно

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      SkyUp приостановит чартерные рейсы в КНР / avianews.com

      Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, приостанавливает полеты в Китай в период с 3 февраля по 28 марта в связи со вспышкой коронавируса в этой стране.

      Туроператор возвращает своих туристов с китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу SkyUp.

      К теме: Из-за смертельного коронавируса в Китае остановили автобусные перевозки

      Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань, в ближайшие недели имеют право на возврат стоимости тура.

      Отметим, что в Китае власти Пекина объявили, что из-за опасности распространения коронавируса вводится запрет на пересечение автобусами границ китайской столицы.

      Внимание! Запрет поддержали ряд китайских городов: Тяньцзинь, Сиань, Шаньдун и Шанхай.

      Ранее в китайском городе Ухань, откуда начала распространяться болезнь, перекрыли все выезды. Для этого использовали как тяжелую технику, так и целые насыпи из земли и камней.

      Главное о китайском коронавирусе

      • В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирают.
      • Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.
      • В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Следовательно, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.
      • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.
      • Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала болезнь была зафиксирована в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.
      • Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.
      Как проявляется коронавирус:
      • Лихорадка;
      • Головная боль;
      • Кашель;
      • Затрудненное дыхание;
      • Слабость.

      Также отметим, что, несмотря на высокие риски мутаций коронавируса, вакцины против инфекции не существует. И хотя специалисты отмечают, что разработают вакцину в течение трех месяцев, предыдущий опыт указывает на то, что процесс ее создания может длиться до трех лет.

      Смотрите видео о китайском коронавирусе и чем он угрожает человечеству:

       

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Коронавирус 2020 SkyUp Китай
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