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      SkyUp запускает рейсы из Харькова в Грузию, Болгарию и Израиль: цены и расписание

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      SkyUp будет летать из Харькова в Грузию, Болгарию и Израиль / skyup.aero/uk

      Авиакомпания SkyUp Airlines в марте-июне 2020 года запустит рейсы из Харькова в Батуми, Тбилиси (Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль). Рейсы будут запущены в период летней навигации.

      Об этом сообщает пресс-служба украинского лоукостера.

      Кстати: SkyUp открывает 5 новых рейсов из Запорожья: направления и цены

      Цены и расписание рейсов из Харькова

      Рейсы из Харькова в Батуми стартуют 29 мая 2020 года. Они будут осуществляться по вторникам и пятницам. Стоимость билета – от 1,9 тысяч гривен в одну сторону без багажа.

      Рейсы из Харькова в Бургас запланированы со 2 июня 2020 года. Они будут осуществляться по вторникам. Стоимость билета – от 1,6 тысяч гривен в одну сторону без багажа.

      Рейсы из Харькова в Тель-Авив стартуют с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета – от 2,4 тысяч гривен в одну сторону без багажа.

      Рейсы из Харькова в Тбилиси запланировано также с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Стоимость билета – от 1,8 тысяч гривен в одну сторону без багажа.

      Отметим, что SkyUp в летний период 2020 года также запустит прямые регулярные рейсы со Львова в Барселону (Испания), Бургас (Болгария) и Батуми (Грузия). Подробнее – здесь.

      Что известно о SkyUp Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный ее акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альбы являются также владельцами туристического оператора Join UP!

      В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности со Львова в Одессу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Израиля SkyUp Болгария Новости Грузии Новости Харькова авиация
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