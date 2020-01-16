SkyUp запускает рейсы из Одессы в Тбилиси: расписание рейсов и цены на билеты

Авиакомпания SkyUp Airlines начала продажу билетов на рейс из Одессы в Тбилиси. Первый такой рейс состоится в мае.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в фейсбуке.

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Рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года. Расписание – четверг и воскресенье.

Стоимость билета в один конец без багажа по состоянию на момент публикации составляет:

Одесса – Тбилиси – от 1289 гривен;

Тбилиси – Одесса – от 1341 гривен.

Отметим, что SkyUp также открывает продажу билетов на новые направления в Италию из Киева, Одессы, Харькова и Львова.

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Что известно о SkyUp?

Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный его акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба, также являются владельцами туристического оператора Join UP!



В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800.



SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в том числе из Львова в Одессу.