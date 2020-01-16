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      SkyUp запускает рейсы из Одессы в Тбилиси: расписание рейсов и цены на билеты

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      SkyUp будет летать из Одессы в Грузию / avianews.com

      Авиакомпания SkyUp Airlines начала продажу билетов на рейс из Одессы в Тбилиси. Первый такой рейс состоится в мае.

      Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в фейсбуке.

      Следует знать: Украинские лоукостер SkyUp изменил правила перевозки пассажиров и багажа: детали

      Рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года. Расписание – четверг и воскресенье.

      Стоимость билета в один конец без багажа по состоянию на момент публикации составляет:

      • Одесса – Тбилиси – от 1289 гривен;
      • Тбилиси – Одесса – от 1341 гривен.

      Отметим, что SkyUp также открывает продажу билетов на новые направления в Италию из Киева, Одессы, Харькова и Львова.

      Актуально: SkyUp открывает новые рейсы в Италию: список городов и цены на билеты

      Что известно о SkyUp?
      Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный его акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба, также являются владельцами туристического оператора Join UP!

      В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800.

      SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в том числе из Львова в Одессу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Путешествия Новости Одессы Новости Грузии авиация SkyUp
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