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      "Слабая позиция президента": журналистка интересно отреагировала на пресс-конференцию Порошенко

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      Журналистка интересно отреагировала на пресс-конференцию Порошенко
      Журналистка интересно отреагировала на пресс-конференцию Порошенко / Фото из открытых источников

      В воскресенье, 16 декабря, Президент Украины Петр Порошенко провел двухчасовую пресс-конференцию, приуроченную итогам 2018 года. Впервые за четыре года пресс-конференция прошла без единого острого вопроса. Однако их у украинцев очень много.

      Об этом в программе "Что это было?" рассказала журналистка "Громадскього телевидения" Анастасия Станко.

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      "Во время конференции все думали, что возможно задаст острые вопросы журналист программы "Схемы" Михаил Ткач, который не впервые делает расследование о встрече Президента Украины с Виктором Медведчуком. А мы знаем, что кум Путина является очень неоднозначной фигурой в Украине и негативным персонажем в украинском медийном пространстве и политике. Однако журналисту слова так и не предоставили", – вспомнила Станко.

      По ее словам, президент не хотел слышать острых вопросов. По ее мнению, это очень слабая позиция.

      "Когда во время пресс-конференций с Виктором Януковичем была интрига, ведь мы думали, нам дадут слово, как это все построить, как занять этот микрофон. А тут не было ни интриги, ни любопытства, а потому эта пресс-конференция не вызывала интереса. Президент очевидно ее организовал, чтобы поставить галочку – "я провел итоговую пресс-конференцию для журналистов". Однако она ни его, ни журналистов не интересовала", – сказала журналистка.

      Она добавила, что Порошенко выходит на пресс-конференцию, когда ему есть чем похвастаться.

      Видео полного интервью Анастасии Станко 24 каналу смотрите тут.

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики журналисты СМИ
      Источник: 24 канал
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