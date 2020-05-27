Слабые вынуждены будут закрыться, – эксперт о восстановлении ТРЦ после карантина

За 2 месяца карантина в Украине арендодатели торговых центров не досчитались ориентировочно 7 миллиардов гривен. Зато арендаторы – 50 миллиардов гривен. На Киев приходится 35-40% от этой суммы. Из тех ТЦ, которые возобновили работу с 11 мая, только единицы не открылись после карантина. На сегодня это не является серьезной проблемой. Они возобновили работу, и им придется платить арендную плату.

Кроме платы за помещение, нужно будет выплачивать зарплату работникам. Поэтому, возможно, что в ближайший месяц возникнет новая волна закрытия магазинов. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал председатель Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

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"Это связано с тем, что могут снизиться обороты у арендаторов, и слабые вынуждены будут закрыться", – пояснил он.

Максим Гаврюшин также рассказал, что арендная плата будет снижаться, и размер скидок для арендаторов будет зависеть от ТЦ. Ведь у разных торговых центров будут разные ситуации.

По его словам, первые 2 недели работы в регионах показали, что пока не совсем плохая ситуация. Обороты в некоторых арендаторов выросли, даже по сравнению с 2019 годом. На это повлиял определенный отложенный спрос.

Обороты – неплохие, была высокая ротация, высокий средний чек. Я прогнозирую, что в следующем месяце может быть некоторое снижение оборотов. Это может отразиться на арендной плате многих арендаторов. Если будут плохие обороты, они придут за скидками,

– добавил он.

Эксперт отметил, если ТЦ достаточно слаб, и там будет хуже ситуация, то размер скидок будет выше. Возможно, в некоторых арендная плата уменьшится на 25-30%, а в некоторых вообще никто не почувствует снижение оборотов, поэтому арендные ставки останутся на том уровне, что и были до этого.

Однако отметил, что еще нельзя говорить об окончательных потерях. В итоге все можно посчитать через 1 -1,5 года. Когда рынок полностью восстановится, и тогда удастся посчитать, сколько недополучили в течение года после начала работы ТЦ.

"Если вспомнить то, что произошло с рынком в 2014 году, когда началась война, полное восстановление произошло лишь до 2017 года", – отметил Максим Гаврюшин.

О безопасности в торговых центрах

Эксперт отметил, что в торговых центрах легко контролировать плотность населения, находящихся в помещении. Почти каждый ТЦ оснащен автоматическими системами подсчета посетителей.

Это счетчики, которые стоят на каждом входе. И можно ежеминутно видеть, сколько людей находится внутри ТЦ, а также легко контролировать с помощью охраны, если их нашло значительно больше, чем нужно.

"Норма 10 квадратных метров на одного посетителя – это страшно звучит для маленьких магазинов, но не для ТЦ. Даже в период нормальной работы, нормальная плотность пребывания людей составляла 15-20 квадратных метров на одного человека", – пояснил Максим Гаврюшин.

Также он рассказал, что в торговых центрах есть управляющая компания, которая следит, чтобы арендаторы соблюдали необходимые нормы безопасности. Это еще один дополнительный источник контроля за тем, что происходит в ТЦ.



Ослабление карантина с 25 мая / Инфографика 24 канала