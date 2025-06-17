Надпись "Слава России" на теле украинского военнопленного вероятно выжег российский хирург

Медики убирают выжженную надпись "Слава России" на животе у украинского военнопленного. Врачи предполагают, что это сделал российский хирург во время операции.

Сейчас боец проходит лечение в рамках программы реабилитации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя реабилитационной программы "Неопалимые" Максима Туркевича "Суспільному".

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Тело военного изуродовал российский хирург

Украинский военнослужащий попал в российский плен 15 месяцев назад с ранением паховой зоны. В медучреждении на территории России ему сделали хирургическое вмешательство. После пробуждения от наркоза он обнаружил на своем теле выжженные надписи – "Слава России" и "Z".

Это точно сделано электрокоагулятором, это медицинский прибор. И это точно сделано под общей анестезией. Соответственно, это сделано оперирующим хирургом,

– подтвердил Максим Туркевич.

Как говорится в материале, военный не видел лиц тех, кто это сделал, ведь у него были завязаны глаза.

После освобождения из плена мужчину передали во львовскую клинику, где он проходит лечение в рамках проекта "Неопалимые". Медики уже начали процедуры по удалению шрамов. Далее планируют курс инъекций и лазерную шлифовку. По словам врачей, процесс может длиться до 10 месяцев.

Мы будем делать все возможное для того, чтобы его свести в ноль. Я думаю, что рано или поздно его удастся в ноль свести,

– предположил собеседник.

Следы пыток на теле военного обнаружил врач во время осмотра в одном из реабилитационных центров. Он опубликовал фото в интернете. Оно быстро получило огласку. Такой поступок россиян снова продемонстрировал их стремление изуродовать и унизить украинских защитников.