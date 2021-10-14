Слава Украине, – на странице консульства России появилось поздравление с Днем защитника Украины

На странице консульства России в Харькове 14 октября опубликовали поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. В сообщении говорится, что работники консульства восхищаются украинцами и украинками, которые "защищают каждую пядь своей земли".

Работники консульства "желают" защитникам и защитницам выдержки, тепла, радости и мирного неба над головой. Кроме того, они "отмечают", что не поддерживают политику России в сторону Украины.

Актуально Цена мирного неба – истории 8 лет войны, которые ожили в текстах 24 канала

Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики России. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении отметили, что в то время, "когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории России люди живут в нищете и горе".

Поздравление опубликовано от имени генконсула Ивана Демьяненко.

Кроме того, аналогичное сообщение обнародовали также на странице российского консульства в фейсбуке. Между тем впоследствии пост удалили.

Подлинность страницы в инстаграме подтверждена на официальном сайте Генконсульства России в Харькове. Очевидно аккаунт представительства страны-агрессора могли взломать, чтобы обнародовать поздравление.

Кроме того, уже в следующей публикации указано, что к поздравлению присоединяются агенты ФСБ. В посте указали список их фамилий.

Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины

В поздравлении с Днем защитников и защитниц Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто каждый день совершает подвиг, обороняя Украину от российского агрессора.

В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент почтил память погибших героев и героинь. Украинский лидер подчеркнул: "низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украины".