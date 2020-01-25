"Слава +" с Тиной Кароль: смотрите спецвыпуск программы ко дню рождения звезды на 24 канале
Специально ко дню рождения поп-дивы украинской сцены Тины Кароль Люкс ФМ подготовил новый выпуск программы "Слава +".
В нем звезда расскажет о своих отношениях с Даном Баланом, критике, воспитании сына и дружбе.
Смотрите специальный выпуск передачи "Слава +" с Тиной Кароль, которая празднует свое 35-летие, 25 января в 20:00 на 24 канале.
Спецвыпуск "Слава +" с Тиной Кароль: анонс
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