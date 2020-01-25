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      "Слава +" с Тиной Кароль: смотрите спецвыпуск программы ко дню рождения звезды на 24 канале

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      Тина Кароль в выпуске "Слава +" / Скриншот с видео

      Специально ко дню рождения поп-дивы украинской сцены Тины Кароль Люкс ФМ подготовил новый выпуск программы "Слава +".

      В нем звезда расскажет о своих отношениях с Даном Баланом, критике, воспитании сына и дружбе.

      Смотрите специальный выпуск передачи "Слава +" с Тиной Кароль, которая празднует свое 35-летие, 25 января в 20:00 на 24 канале.

      Спецвыпуск "Слава +" с Тиной Кароль: анонс

       

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      Теги: Новости Украины Анонс Тина Кароль
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