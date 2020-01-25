"Слава +" с Тиной Кароль: смотрите спецвыпуск программы ко дню рождения звезды на 24 канале

Специально ко дню рождения поп-дивы украинской сцены Тины Кароль Люкс ФМ подготовил новый выпуск программы "Слава +".

В нем звезда расскажет о своих отношениях с Даном Баланом, критике, воспитании сына и дружбе.

Смотрите специальный выпуск передачи "Слава +" с Тиной Кароль, которая празднует свое 35-летие, 25 января в 20:00 на 24 канале.

Спецвыпуск "Слава +" с Тиной Кароль: анонс