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"Слава Богу, что он есть": Опальный нардеп Шуфрич сделал громкое заявление про Крымский мост

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Шуфрич заявил, что Крымский мост является украинским
Шуфрич заявил, что Крымский мост является украинским / most.life

Крымский мост, который оккупанты незаконно построили и соединили им аннексированный полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, принадлежит Украине.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина".

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Кроме того, политик подчеркнул, что и сам оккупированный полуостров является частью Украины.

По моему мнению, как гражданина Украины, Крым действительно наш, украинский. Следовательно, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, также украинские. Если Крым наш, то и Крымский мост наш. И слава Богу, что он есть,
– подчеркнул Шуфрич.

Кроме того, нардеп уверен, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.

"Те корабли, которые в течение последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и не ходили", – добавил оппозиционер.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров, следовательно, он "самый длинный в России". Полностью завершить строительные работы планируется до конца 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Крымский мост Аннексия Крыма Новости Крыма Нестор Шуфрич
Источник: 24 Канал
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