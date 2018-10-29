Слава из "НеАнгелов" опубликовала горячее фото в белье: 18+

Украинская певица Слава Каминская, которая является участницей популярной группы "НеАнгелы", взбудоражила сеть пикантным фото. Звезда обнажилась перед камерой, чем ошеломила поклонников.

Слава Каминская – не только успешная вокалистка, но и активный блогер. На ее странице в Instagram появляются кадры с гастролей, модных съемок и личной жизни. Любит артистка и кичиться своим стройным телом.

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"Когда человек недополучает какую-то важную для него информацию, он начинает додумывать ее самостоятельно. Особенно, когда ты остаешься один, то сначала кажется, что тебе что-то недоговаривают, потом – что не хотят говорить, а вскоре – что и вовсе скрывают. И вот в моменты "додумывания" мне кажется, что мое подсознание еще более творческое, чем я сама... В моей голове сотни ролей и тысячи сюжетных линий, и, кажется, что так не только у меня", – призналась Слава Каминская.

Вероятно, чтобы сторонники "не додумывали", насколько роскошно выглядит ее тело, она с радостью помогает им, публикуя пикантные фото в сексуальном нижнем белье.

Кроме этого, на странице Славы Каминской появилось провокационное фото. Певица сделала селфи, на котором не видно ее одежды. Волосы артистки закутаны в полотенце, а обнаженное тело прикрывает стильный осенний букет с розами.