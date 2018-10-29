23:46
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, сегодня
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Слава из "НеАнгелов" опубликовала горячее фото в белье: 18+

      289 Читати новину українською
      Слава Каминская из "НеАнгелов"
      Слава Каминская из "НеАнгелов" / Фото из соцсетей

      Украинская певица Слава Каминская, которая является участницей популярной группы "НеАнгелы", взбудоражила сеть пикантным фото. Звезда обнажилась перед камерой, чем ошеломила поклонников.

      Слава Каминская – не только успешная вокалистка, но и активный блогер. На ее странице в Instagram появляются кадры с гастролей, модных съемок и личной жизни. Любит артистка и кичиться своим стройным телом.

      Читайте также: Слава из "НеАнгелов" показала обольстительное фото из бассейна

      "Когда человек недополучает какую-то важную для него информацию, он начинает додумывать ее самостоятельно. Особенно, когда ты остаешься один, то сначала кажется, что тебе что-то недоговаривают, потом – что не хотят говорить, а вскоре – что и вовсе скрывают. И вот в моменты "додумывания" мне кажется, что мое подсознание еще более творческое, чем я сама... В моей голове сотни ролей и тысячи сюжетных линий, и, кажется, что так не только у меня", – призналась Слава Каминская.

      Вероятно, чтобы сторонники "не додумывали", насколько роскошно выглядит ее тело, она с радостью помогает им, публикуя пикантные фото в сексуальном нижнем белье.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

       

      Кроме этого, на странице Славы Каминской появилось провокационное фото. Певица сделала селфи, на котором не видно ее одежды. Волосы артистки закутаны в полотенце, а обнаженное тело прикрывает стильный осенний букет с розами. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук