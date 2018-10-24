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      Слава из "НеАнгелов" показала обольстительное фото из бассейна

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      Слава Каминская из "НеАнгелов" – сексуальное фото в бассейне
      Слава Каминская из "НеАнгелов" – сексуальное фото в бассейне / Фото из соцсетей

      Певица Слава Каминская, которая является одной из солисток популярной поп-группы "НеАнгелы", поделилась с поклонниками горячим снимком. Звезда показала обнаженное тело в сюрреалистическом фото.

      Перед камерами зажигательная артистка позировала в едва заметном купальнике. Слава Каминская показала упругие ягодицы и пышную грудь. При этом сторонники могли увидеть только силуэт певицы.

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      Какая же иллюзия эти соцсети. Я помню еще со времен "Одноклассников" (запрещенная в Украине соцсеть – 24 канал), что в принципе уже приравнивается к динозаврам. Тогда мы заливали фото через какие-то шнуры с фотоаппарата и не было такого разнообразия длинных ног, узких носов и идеальной кожи в приложениях, как и самих приложений,
      призналась Слава Каминская.

      Звезда создала сюрреалистический снимок из двух горячих фото из бассейна. Вероятно, так Слава Каминская решила показать, какие фотографии являются трендовыми в современном обществе.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

       

      По словам артистки, когда была волна ставить главное фото в блоге в купальнике, в результате чего появлялось немало романов без обязательств и разводов. Теперь, убеждена Слава Каминская, это норма.

      "Игра в придуманную реальность, в которой, пожалуй, легче жить, без обязательств. Теперь это часть современной жизни и норма. Мужчины подписаны на эстетическую обнаженность: они просматривают перед сном фото чужих жен и сравнивают их со своими, неотфотошоплеными. С одной стороны, для многих – это стимул хорошо выглядеть, а с другой – кто знает", – пораздумывала Слава Каминская.

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      Ранее солистка группы "НеАнгелы" тоже показывала обольстительное тело. Слава хвасталась снимками по подготовке к "Танцам со звездами" и горячими фотографиями с отдыха.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
      Источник: 24 Канал
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