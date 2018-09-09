Слава Каминская показала эротические кадры с участниками "Танцев со звездами": фото 18+

Украинская певица и участница группы "Неангелы" опубликовала курьезное фото, на котором предстала обнаженной с участниками танцевального шоу "Танцы со звездами". Среди них – Иракли Макацария и Леся Никитюк.

Эротический снимок Слава опубликовала в своем Instagram. Коллаж из трех пикантных фотографий собрал немало лайков и комментариев, поскольку на нем певица позирует полностью обнаженной, за исключением чулок и каблуков, прикрывая свою грудь руками. Иракли в свою очередь хвастается на фото своим рельефным торсом, а Леся Никитюк демонстрирует пикантные формы в кожаном костюме и крошечном бикини.

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"Трио "Хрусталь", корпоративы, свадьбы, поминки," – забавно подписала свое сообщение Каминская, добавив хэштег "Танцы со звездами".

Слава Каминская, Иракли Макацария и Леся Никитюк

Дело в том, что от начала нового сезона проекта "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" трое участников уже успели получить травмы на паркете. Сначала артистка Слава Каминская, упав на репетиции получила травму спины, поэтому не смогла участвовать в проекте и была дисквалифицирована. Впоследствии телеведущая Леся Никитюк показала пораненые ноги от роз и поврежденную руку.

Последний, кто потерпел неудачу на паркете "Танцы со звездами", стал бывший герой "Холостяка" Иракли Макацария. Во время репетиции с танцовщицей Яной Заец мужчина получил травмы и обратился за помощью к врачам и сейчас проходит быструю реабилитацию, чтобы снова вернуться на паркет.

Танцы со звездамиЭто шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары.



Впервые проект "Танцы со звездами" в Украине и на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". В новом сезоне шоу увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников – в шоу примет участие 14 пар.