"Слава Украине" – "Героям слава" и впечатления украинцев от парада ко Дню Независимости: видео

Новое официальное приветствие украинского войска прозвучало на параде ко Дню Независимости. Звучал лозунг громко, ведь его выкрикивали четыре с половиной тысячи военных, за которыми ехала новая техника и летели самолеты.

Советское "Здравствуйте, товарищи" пережитое и будет забываться, как и традиции красной армии. Сейчас военные отождествляют себя только с украинской историей. И награждают национальных героев. Военным частям, которые активно участвуют в боевых действиях на востоке, присвоили почетные наименования.

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В частности третий отдельный полк спецназначения отныне будет носить имя "Святослава Храброго", а 93-я бригада стала "Холодным Яром". Холодноярский дух свободы и национального достоинства присущ воинам 93 бригады, которая в марте 2014 года одной из первых стала на защиту государства.

"Слава Украине" – новое приветствие украинских военных

С флагами и оружием в руках войско идет по Крещатику, четыре с половиной тысячи армейцев, и впервые наравне с мужчинами строем идут девушки. Традиционно заметили в Киеве и натовские войска – участвовали в параде военные из стран партнеров нашего государства: США, Литвы, Великобритании.

Но больше всего поразила зрителей военная техника. Танки, БТРы, ракетные установки и обещанная новинка – самоходная гаубица "Богдана". Также впервые украинцы увидели вживую джевелины.

Способна ли украинская армия защитить суверенитет Украины?

Я думаю, что это зависит от воли людей. Лично я в этом не сомневаюсь,

– сообщил зритель Алексей.

На данный момент может. Кто-то сказал, что нас побить можно, а победить нельзя,

– рассказал зритель Зорян.

Армия способна, способен народ, главное чтобы наше руководство было способно дать эту команду,

– подчеркнул старший лейтенант десантно-штурмовых войск Виталий.

Напомним, количество людей, которые в первую очередь считают себя гражданами Украины, а потом уже жителями тех или иных регионов, достигло пика за всю историю независимости. Об этом говорят социологи.