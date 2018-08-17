"Слава Украине": бразильский вратарь "Зари" после прохода в плей-офф Лиги Европы

После того, как луганская "Заря" прошла португальскую "Брагу" в квалификации Лиги Европы, вратарь украинского клуба бразилец Луис Фелипе знал, что следует сказать украинским болельщикам.

Вратарь был не слишком разговорчив, когда проходил мимо журналистов после матча.

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Слава Украине! Давай вперед, "Заря"!

– сказал после матча Луис Фелипе.

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Стоит добавить, что вратарь сыграл в матче в Португалии со старта. Однако был заменен из-за травмы во втором тайме. "Заря" сыграла в ничью 2:2, и прошла "Брагу". В плей-офф квалификации Лиги Европы команда сыграет с немецким "РБ Лейпциг".

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