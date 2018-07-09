"Слава Украине" на ЧМ-2018 в России: хорват Вида записал еще одно видео, где вспоминает Киев

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после скандала, который разгорелся на ЧМ-2018 в России с его возгласом "Слава Украине!" записал еще одно резонансное видео.

7 июля после победы сборной Хорватии над сборной России на Чемпионате мира 2018 бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение.

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В нем прозвучали слова "Слава Украине!" от Домагоя Виды и слова, что "это победа "Динамо" и Украины" от Огнена Вукоевича.

Такие слова вызвали возмущение россиян. Возглас "Слава Украине" начали называть чуть ли не националистическим и ультраправым и пожаловались в ФИФА.

Игрока сборной Хорватии Домагоя Виду решили не дисквалифицировать, а вот Огнену Вукоевичу, который входил в тренерский штаб сборной Хорватии повезло меньше – его отстранили от должности. Местная федерация даже извинилась перед россиянами за этот инцидент.

Как оказалось, это был не единственный возглас "Слава Украине", которым Вида поделился в соцсетях.

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В сети появилось еще одно видео, на котором Домагой Вида в футболке сборной Хорватии (очевидно, видео было записано в тот же вечер после победы над сборной России) выкрикивает "Слава Украине!" и с бутылкой пива в руке передает привет друзьям из Киева.

По словам хорватских журналистов, он передает привет владельцу ресторана "Белград" в Киеве по имени Йован.