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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

"Слава Украине" на ЧМ-2018 в России: жена Вукоевича объяснила действия экс-футболиста

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Жена Вукоевича Андреа прокомментировала скандал с мужем
Жена Вукоевича Андреа прокомментировала скандал с мужем / Фото из открытых источников

Жена экс-футболиста киевского "Динамо" Огнена Вукоевича Андреа прокомментировала решение Федерации футбола Хорватии уволить ее мужа за видео с Домагоем Видой со словами "Слава Украине" после победы над сборной России.

Об этом сообщает издание Gloria.hr.

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Огнен показал и доказал свою компетентность и способности во всем, что касается спорта, он сделал свою работу наилучшим образом. Он эмоционально отреагировал, потому что Украина – его второй дом в течение 10 лет, и в его заявлении не было никаких плохих намерений или политических лозунгов,
– заявила жена Вукоевича.

Она отметила, что несмотря на увольнение из хорватской команды, Огнен останется в России до конца футбольного Мундиаля.

"Он принял решение Федерации футбола Хорватии с пониманием и уважением. Огнен останется в России до конца ЧМ, чтобы поддержать свою сборную", – добавила Андреа Вукоевич.

Напомним, экс-игроки "Динамо" Огнен Вукоевич (входил в тренерский штаб сборной Хорватии) и Домагой Вида (сейчас играет за сборную Хорватии) после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором раздаются возгласы"Слава Украине!" и "победа "Динамо" и Украины".

После этого, член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич был уволен с должности и исключен из делегации в России. Кроме того, за "неспортивное поведение" дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал экс-футболиста киевского "Динамо" на 15 тысяч швейцарских франков (это примерно 15 тысяч долларов США).

 

 

Теги: Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Новости спорта Скандал Чемпионат мира по футболу - 2018 Хорватия
Источник: 24 Канал
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