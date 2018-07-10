"Слава Украине!": российский актер Боярский сделал заявление относительно скандала с Видой

Известный российский актер Михаил Боярский заявил, что в видеообращении защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, записанного после матча ЧМ-2018 Хорватия – Россия, нет ничего страшного.

Об этом он сказал в интервью "Газета.Ru".

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Напомним, 7 июля после победы сборной Хорватии над сборной России на Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение. В нем прозвучали слова "Слава Украине!" от Домагоя Виды и слова, что "это победа "Динамо" и Украины" от Огнена Вукоевича.



Такие слова вызвали немалое возмущение россиян. Возглас "Слава Украине" стали называть чуть ли не националистическим и ультраправым и пожаловались из-за этого в ФИФА. Игрока сборной Хорватии Домагоя Виду решили не дисквалифицировать, а вот Огнену Вукоевичу, который входил в тренерский штаб сборной Хорватии повезло меньше – его отстранили от должности. Местная федерация даже извинилась перед россиянами за этот инцидент.



Однако российский актер Боярский, который, к слову, входит в "черный список" СБУ, считает, что возглас "Слава Украине!" могут кричать все.

Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом?

– прокомментировал он.