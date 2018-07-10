10:02
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

"Слава Украине!": российский актер Боярский сделал заявление относительно скандала с Видой

651 Читати новину українською
Михаил Боярский
Михаил Боярский / star.korupciya.com

Известный российский актер Михаил Боярский заявил, что в видеообращении защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, записанного после матча ЧМ-2018 Хорватия – Россия, нет ничего страшного.

Об этом он сказал в интервью "Газета.Ru".

Читайте также: Украинские болельщики с помощью флэшмоба обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook

Напомним, 7 июля после победы сборной Хорватии над сборной России на Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение. В нем прозвучали слова "Слава Украине!" от Домагоя Виды и слова, что "это победа "Динамо" и Украины" от Огнена Вукоевича.

Такие слова вызвали немалое возмущение россиян. Возглас "Слава Украине" стали называть чуть ли не националистическим и ультраправым и пожаловались из-за этого в ФИФА. Игрока сборной Хорватии Домагоя Виду решили не дисквалифицировать, а вот Огнену Вукоевичу, который входил в тренерский штаб сборной Хорватии повезло меньше – его отстранили от должности. Местная федерация даже извинилась перед россиянами за этот инцидент.

Однако российский актер Боярский, который, к слову, входит в "черный список" СБУ, считает, что возглас "Слава Украине!" могут кричать все.

Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом?
– прокомментировал он.

 

 

Теги: Новости спорта Скандал Украина – Россия Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нам снова обещают, стоит ли верить, или Переживет ли Украина еще одну революцию?
сегодня, 08:42 Нам снова обещают, стоит ли верить, или Переживет ли Украина еще одну революцию?
Андрій Доценко 683
"Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
9 июля, 22:07 "Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
Юрій Радзієвський 533
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
187
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
9 июля, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 987
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук