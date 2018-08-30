Слава Украине: украинский журналист разозлил своим вопросом пресс-секретаря МИД России Захарову

Украинский журналист Роман Цимбалюк вывел из равновесия официального представителя МИД РФ Марию Захарову вопросом о ее скандальной оценке нового поздравления ВСУ "Слава Украине!".

Инцидент произошел во время брифинга Захаровой 29 августа, передает "Обозреватель".

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Так, увидев, что украинец собирается задать ей вопрос, спикер МИД России разразилась комментариями, которыми ей все же не удалось подколоть Цимбалюка. "Боже, кого мы видим! Это Роман Цимбалюк, сам! Роман, вы как среди агрессоров прорывались-то к нам? Нормально дошли? Отстреливались?" – язвительно обратилась она к нему.

Однако журналист прекратил попытки Захаровой спровоцировать его на конфликт и ярко ответил на бессмысленные выпады представительницы страны-агрессора

"В черных очках (пришёл – "24"). У нас, знаете, тоже свои правила. У нас не выдают журналистам оружие", – сказал он. Захарова продолжила нагнетать обстановку и уточнила, что имела в виду не оружие буквально, а слова, которыми защищался журналист.

Цимбалюк, в свою очередь, ответил оппоненту, что словами, уже все сказано, и приступил к интересующему его. "Я хотел у вас уточнить по поводу вашего заявления на прошлом брифинге, где вы выступали относительно лозунга "Слава Украине! Героям Слава!" и проводили параллель с немецкими приветствиями. И пообещали, что эта аналогия будет вписана в стенограмму брифинга. Однако там этого не было. Я очень внимательно смотрел, вы все-таки могли бы артикулировать, что вы имели в виду, с чем ассоциируется (приветствие – "24") у МИД России?" – спросил журналист, указав Захаровой на то, что она не отвечает за свои слова.

Тонкий троллинг Цимбалюка заметно разволновал Захарову и она, не скрывая своей растерянности, быстро завершила диалог с украинцем бессмысленными оправданиями. "Ссылка там. Ну, как нет? Ну что вы, Роман? Конечно, в тексте есть ссылки. Дадим, обратим ваше внимание. Я вам лично все это открою и покажу", – нервно подытожила представитель МИД России.

Напомним, выражение "Слава Украине" стал официальным военным приветствием по приказу Петра Порошенко.