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Дід Панас

"Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа

1958
Дмитро Фірташ
Дмитро Фірташ / Фокус

Ну от, звичайно, приємно дивитися, як сотні тисяч українців забули раптом про власні чвари заради того, аби підпалити ватку на сторінці фіфи.

Справді, приємно. Хоч і розумієш, що це ненадовго, і зараз розпочнеться нова гризня про те, прихильники якої партії (точніш, якого чергового найправильнішого лідера) поставили там більш тих дизлайків...

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А от що не минеться – так це взагалі не почуте українською громадськістю повідомлення про те, що суд за позовом САП забрав у пана Фірташа Запорізький титано-магнієвий комбінат – одне з вузлових підприємств його імперії. Забрав і віддав у Фонд державного майна.

Це для тих, хто розповіда про те, що буцімто Порох є креатурою Фірташа, в рота до нього заглядає і взагалі, будь-який український політик без Фірташа – не політик.

В країні не борються олігархами, нікого не чіпають, а як чіпають – то все одно не чіпають, бо нєщітово.

Треба розстрілювати, розвішувати на ліхтарях, прилюдно садовити на палю – та ще й з родичами, дітьми, дружинами та коханками. Оце буде задоволенням суспільного замовлення.

А забрати в Ахметова Укртелеком чи у Фірташа – ЗТМК... нуууу, хіба ж то боротьба? Та вони їх самі віддали! Та в них їх не забирали, це неправда! Де кров, чому не тріщать кістки на дибі? Нє, це нецікаво...

Подивимося краще про те, як проклятуща влада зливає патріотів, зговорилася з Путіним, краде горілку в дітей – необхідне підкреслити.

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Автор: Дід Панас
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации ФИФА Петр Порошенко Дмитрий Фирташ
Источник: Дід Панас
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