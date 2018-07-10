"Слава Україні" від хорватів засліпила українців від вад важливої новини про Фірташа
Ну от, звичайно, приємно дивитися, як сотні тисяч українців забули раптом про власні чвари заради того, аби підпалити ватку на сторінці фіфи.
Справді, приємно. Хоч і розумієш, що це ненадовго, і зараз розпочнеться нова гризня про те, прихильники якої партії (точніш, якого чергового найправильнішого лідера) поставили там більш тих дизлайків...
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А от що не минеться – так це взагалі не почуте українською громадськістю повідомлення про те, що суд за позовом САП забрав у пана Фірташа Запорізький титано-магнієвий комбінат – одне з вузлових підприємств його імперії. Забрав і віддав у Фонд державного майна.
Це для тих, хто розповіда про те, що буцімто Порох є креатурою Фірташа, в рота до нього заглядає і взагалі, будь-який український політик без Фірташа – не політик.
В країні не борються олігархами, нікого не чіпають, а як чіпають – то все одно не чіпають, бо нєщітово.
Треба розстрілювати, розвішувати на ліхтарях, прилюдно садовити на палю – та ще й з родичами, дітьми, дружинами та коханками. Оце буде задоволенням суспільного замовлення.
А забрати в Ахметова Укртелеком чи у Фірташа – ЗТМК... нуууу, хіба ж то боротьба? Та вони їх самі віддали! Та в них їх не забирали, це неправда! Де кров, чому не тріщать кістки на дибі? Нє, це нецікаво...
Подивимося краще про те, як проклятуща влада зливає патріотів, зговорилася з Путіним, краде горілку в дітей – необхідне підкреслити.
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