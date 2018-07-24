Славія – Динамо: дата та час поєдинку матчу Ліги Чемпіонів

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" сыграет против вице-чемпиона Чехии – "Славии" из Праги.

Первый матч состоится в Праге на стадионе "Эден Арена" во вторник, 7 августа. начало – в 20:30 по киевскому времени (19:30 по местному времени).

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Ответный матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 14 августа. О времени начала поединка станет известно позже.