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Славия – Динамо: стартовые составы на матч Лиги Европы

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Славия – Динамо: стартовые составы на матч Лиги Европы
Славия – Динамо: стартовые составы на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и пражской "Славией".

В основе киевлян выйдет полузащитник Денис Гармаш, который в прошлой игре с "Шахтером" (1:0) усилил команду только во втором тайме. В другом тренерский штаб "Динамо" во главе с Александром Хацкевичем выставил тот же состав, который одержал победу в поединке с "горняками".

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Команды сыграют в Праге на стадионе "Эден", который принимал Суперкубок Европы 2013 года "Бавария" – "Челси" (5:4 по пен.).

Составы Славии и Динамо на матч Лиги Европы

Славия: Коларж – Цоуфал, Нгадеу-Нгаджуи, Дели, Боржил – Гушбауер, Соучек – Стох, Сикора, Змргал – Шкода (к);

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (к), Гармаш, Буяльський – Вербич, Беседин, Циганков.

Напомним, что матч "Славия" – "Динамо" стартует 7 августа в 20:30 по киевскому времени.

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Теги: Динамо Лига Европы Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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