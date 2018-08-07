Славия - Динамо: где смотреть матч Лиги Чемпионов

Киевское "Динамо" в еврокубках стартует матчем против чешской "Славии". Первый матч состоится на поле соперника во вторник, 7 августа. Украинские зрители смогут посмотреть матч как по телевидению, так и онлайн.

Матчи "Динамо" в этом сезоне показывает канал "2+2". В том числе и в квалификации еврокубков. Поэтому матч против "Славии" из Чехии будет транслироваться именно на этом канале.

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Трансляция начнется в 20:25. Сама игра стартует в 20:30. Для просмотра матч будет доступен и онлайн на сайте телеканала.

Кроме того, текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Футбол24. Обзор матча, видео голов – по окончании игры на сайте 24 Канала.

Напомним, матч между "Динамо" и "Славией" состоится в Киеве во вторник, 14 августа. А победитель этой пары сыграет с победителем пары "Стандарт" – "Аякс" за выход в групповой стадии Лиги Чемпионов.

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