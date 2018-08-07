"Динамо" сыграло в ничью со "Славией" в квалификации Лиги Чемпионов

Киевское "Динамо" в матче против чешской "Славии" в квалификации Лиги Чемпионов стартовало в еврокубках. Команда провела довольно слабый матч, но сумела забить. Но удержать победу "Динамо" не сумело.

Славия – Динамо 1:1

Голы: Гушбауер, 90+2 (пен) – Вербич, 82

В этот вечер стадион в Праге на "Эден Арена" был заполнен до отказа. 20 тысяч зрителей пришли поддержать свою команду (билеты были распроданы за день до матча). В самом городе в этот день была жара +34 градуса Цельсия. Именно при таких условиях "Динамо" пришлось стартовать в еврокубках.

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Первый реальный шанс "Динамо" не сумело реализовать уже на третьей минуте. В штрафной Гармаш отдал пас на Цыганкова, а тот прострелил на Беседина. Форвард киевлян пробивал в касание, но попал в ногу вратарю.

"Славия" ответила на это своим моментом у ворот "Динамо" и угловым. Опасным он не был, но после него медицинская помощь понадобилась вратарю украинского клуба Бойко. В это время разминаться отправился резервный вратарь Бущан. Но все обошлось. Хотя впоследствии голкипер еще раз обращался за помощью к медикам.

Довольно опасно было после навеса Цоуфала, когда головой пробивал Шкода. Форвард "Славии" выиграл позицию у защитников. Однако Бойко сыграл достаточно надежно. Впоследствии по воротам "Динамо" пробивал Змргал в ближний верхний угол ворот из пределов штрафной площадки. Бойко контролировал ворота, но мяч прошел мимо.

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"Динамо" могло рассчитывать на опасный штрафной, когда сбили Цыганкова вблизи штрафной "Славии". Но английский арбитр Крейг Поусон не зафиксировал нарушения правил. Стоит добавить, что судья давал командам играть иногда за пределами фола.

Вратарь "Славии" Коларж в одном из моментов решил продемонстрировать свою технику. Сделать это он решил тогда, когда мяч у него пытался забрать Беседин. Голкипер прокинул мяч между ног "динамовцу". Хотя при ошибке ничто бы не помешало нападающему забить гол уже в пустые ворота.

В целом в первом тайме чехи лучше владели мячом, создали больше опасных моментов. Однако забить одной из команд не удалось.

Продолжили давить на ворота "Динамо" игроки "Славии" и после перерыва. И только после 50-й минуты киевляне начали отвечать своими моментами. Однако без особой опасности. В то время как хозяева поля дважды могли забивать. Оба раза после стандартов. Но тут либо выручал Бойко, или игроки пробивали мимо ворот.

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Забило же "Динамо" в моменте, воспользовавшись неким оцепенением игроков "Славии". После вбрасывания аута на поле оказались два мяча. Один из них был у Сидорчука. И в то время, когда "динамовцы" выбивали второй мяч, полузащитник сделал заброс на Вербіча, которому удалось избежать офсайда. Выйдя на ворота Коларжа, словенец пробил. Мяч задел ногу голкиперу, но влетел за линию ворот.

Уже после этого "Славия" имела шанс сравнять счет. Однако мяч прошел мимо штанги.

А уже когда шло добавленное арбитром время, Кенджора сфолил в собственной штрафной, и арбитр назначил пенальти. Удар с точки четко реализовал Гушбауер.

Команды сыграют ответный матч в Киеве во вторник, 14 августа.

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