Славия – Динамо: букмекеры начали принимать ставки на матч Лиги Чемпионов

После жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, где киевскому "Динамо" предстоит играть с чешской "Славией", букмекеры начали прием ставок как на матч в Чехии, так и в целом шансы киевлян в этом противостоянии.

По мнению букмекеров, "Славия" довольно удобный соперник для "Динамо". Поэтому именно украинская команда имеет больше шансов для прохода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Читайте также: Стали известны даты и время матчей 4-го тура УПЛ, когда сыграет "Динамо" – пока неизвестно

Относительно первого матча в Чехии, который состоится во вторник, 7 августа, PariMatch оценил победу "Динамо" в 2,37. Победа "Славии" – 2,95. Ничья в матче в Чехии – 3,40. Относительно прохода в следующий раунд, то выход украинской команды – 1,50, чешской команды – 2,60.

Букмекеры из "Фаворит" на победу "Динамо" принимают с коэффициентом 2,45. Победа хозяев – 2,90. На то, что команды сыграют в ничью – 3,15. На проход одной из команд в следующий раунд почти аналогичные коэффициенты: 1,49 на "Динамо" и 2,50 на "Славию".

Читайте также: Игроки "Динамо" проведут встречу с болельщиками

Значительно более высокие коэффициенты на победу "Славии" в этом матче дает Marathon bet – 3,02. На победу киевлян коэффициент 2,55. Ничья в матче – 3,30. Больший коэффициент букмекеры дают и на проход "Славии" в следующий раунд – 2,70. На "Динамо" же без изменений – 1,49.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24.