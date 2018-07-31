10:58
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Славия – Динамо: букмекеры начали принимать ставки на матч Лиги Чемпионов

24 Читати новину українською
Славия – Динамо прогноз букмекеров на матч Лиги Чемпионов 7 августа 2018
Славия – Динамо прогноз букмекеров на матч Лиги Чемпионов 7 августа 2018

После жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, где киевскому "Динамо" предстоит играть с чешской "Славией", букмекеры начали прием ставок как на матч в Чехии, так и в целом шансы киевлян в этом противостоянии.

По мнению букмекеров, "Славия" довольно удобный соперник для "Динамо". Поэтому именно украинская команда имеет больше шансов для прохода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Читайте также: Стали известны даты и время матчей 4-го тура УПЛ, когда сыграет "Динамо" – пока неизвестно

Относительно первого матча в Чехии, который состоится во вторник, 7 августа, PariMatch оценил победу "Динамо" в 2,37. Победа "Славии" – 2,95. Ничья в матче в Чехии – 3,40. Относительно прохода в следующий раунд, то выход украинской команды – 1,50, чешской команды – 2,60.

Букмекеры из "Фаворит" на победу "Динамо" принимают с коэффициентом 2,45. Победа хозяев – 2,90. На то, что команды сыграют в ничью – 3,15. На проход одной из команд в следующий раунд почти аналогичные коэффициенты: 1,49 на "Динамо" и 2,50 на "Славию".

Читайте также: Игроки "Динамо" проведут встречу с болельщиками

Значительно более высокие коэффициенты на победу "Славии" в этом матче дает Marathon bet – 3,02. На победу киевлян коэффициент 2,55. Ничья в матче – 3,30. Больший коэффициент букмекеры дают и на проход "Славии" в следующий раунд – 2,70. На "Динамо" же без изменений – 1,49.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24.

Теги: Новости спорта Динамо Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как сварить варенье из мечты и сделать на этом бизнес:интервью с шеф-поваром Евгением Клопотенко
сегодня, 10:00 Как сварить варенье из мечты и сделать на этом бизнес:интервью с шеф-поваром Евгением Клопотенко
Олена Булан
Чому в дискусіях про зміну Конституції від політики треба перейти до закону
сегодня, 08:38 Чому в дискусіях про зміну Конституції від політики треба перейти до закону
Ірина Овчар
Інтриги Авакова: як керівник МВС бере у заручники всю країну
сегодня, 07:08 Інтриги Авакова: як керівник МВС бере у заручники всю країну
Сергій Лещенко
Похорон українського хокею
30 июля, 22:01 Похорон українського хокею
Іван Вербицький
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
30 июля, 21:14 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Жан Тодт предлагает ввести 3 сессии практик в пятницу
1 сентября 2011 , 18:00
Хоккей: "Клотен" расправился с немецким "Вольфсбургом"
 27 декабря 2011 , 19:40
Зеедорф-рекордсмен дебютирует в роли тренера "Милана"
 19 января 2014 , 14:25
Игрок сборной Беларуси: Фанаты сборной Украины создали впечатление, что играем на выезде
 11 октября 2014 , 11:57
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук