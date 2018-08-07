Славия – Динамо: видео голов и моментов матча

Киевское "Динамо" и пражская "Славия" в квалификации Лиги чемпионов забили голы уже в конце матча. Хотя до этого чешская команда имела немало возможностей, чтобы открыть счет.

В целом же "Динамо" в матче больше времени провел в защите, только во втором тайме создав несколько возможностей. Хотя именно киевляне первыми опасно угрожали воротам Коларжа. Однако после этого в первом тайме опасные случаи были только у игроков "Славии".

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Опасные моменты в исполнении чешской команды возникали и после перерыва. Но забить гол первым удалось "Динамо". Произошло это уже на восемьдесят второй минуте, когда Сидорчук отдал пас на Вербичи, а тот с близкого расстояния пробил мимо вратаря.



Видео гола Вербичи в ворота "Славии"

Отыгралась же "Славия" с пенальти. Кенджора сфолил в своей штрафной, и Гушбауер уже в добавленное арбитром время забил и сравнял счет.



Гол в ворота "Динамо" с пенальти

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Видеообзор матча Славия – Динамо

Славия – Динамо 1:1

Голы: Гушбауер, 90+2 (пен) – Вербич, 82

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