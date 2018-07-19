15:11
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Славянский базар 2018: имя победителя и фото с церемонии закрытия

370 Читати новину українською
Славянский базар 2018
Славянский базар 2018 / Фото из открытых источников

В Беларуси с 12 по 16 июля проходил XXVII Международный фестиваль искусств Славянский базар. Гран-при завоевал певец из Румынии Марчел Рошка, который родился в Молдове.

К концу конкурса за гран-при боролись двое исполнителей Марчела Рошки, представлявший Румынию, и Амре из Казахстана. У них набралось одинаковое количество баллов, однако, в итоге жюри выбрало именно Марчела Рошку.

Читайте также: Маленький украинец стал победителем модельного конкурса в Турции

В результате Амре из Казахстана завоевал первую премию.

марчел рошка
Марчел Рошка

Вместе с тем второе место получила украинка Мила Нитич.

Интересно, что в детском конкурсе Украина получила первое место. 12-летний мальчик Александр Балабан. Он победил в первый день музыкального конкурса в Витебске в четверг, 12 июля. За победу молодой украинец получил пять тысяч долларов, а также право выступить на сцене со звездами.

Отметим, что награду ему вручал лично президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

олександр балабан
Александр Балабан

Кроме того, впервые приглашенной гостьей на "Славянском базаре 2018" стала украинская певица ТAYANNA. В первый день артистка исполнила песни на украинском языке – "Шкода" и "Сила", а во второй день прозвучала композиция "Осень" из русскоязычного альбома "TAYANNA. Портреты".

Событие также посетил главный секс-символ Украины – Олег Винник. Украинский певец опубликовал фото после концерта и поблагодарил Беларусь за теплый прием.

Читайте также: Олег Винник освоит новую профессию "звездного" преподавателя в Университете культуры: фото

Среди эпатажных украинцев на "Славянском базаре 2018" выступила еще певица Оля Полякова.

Читайте также: Оля Полякова и Tayanna выполнили вокальные упражнения в мини-нарядах: эффектное видео

оля полякова
Оля Полякова

Церемонія закриття
Церемония закрытия "Славянского базара 2018"

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Фестивали Новости Беларуси Оля Полякова Олег Винник
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
сегодня, 15:01 Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
Богдан Яременко 61
Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
сегодня, 14:00 Почему в стране отсутствует верховенство права, без которого невозможна успешная Украина
Сергій Фурса 57
История про то, как бабло опять победило добро
сегодня, 12:01 История про то, как бабло опять победило добро
Аркадий Бабченко 1194
На пляжах оккупированного Крыма возникла серьезная проблема: красноречивые видео
сегодня, 12:59 На пляжах оккупированного Крыма возникла серьезная проблема: красноречивые видео
803
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
сегодня, 11:31 Смартфон Xiaomi Mi Max 3 презентовали официально: характеристики и фото
147
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук