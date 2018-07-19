Славянский базар 2018: имя победителя и фото с церемонии закрытия

В Беларуси с 12 по 16 июля проходил XXVII Международный фестиваль искусств Славянский базар. Гран-при завоевал певец из Румынии Марчел Рошка, который родился в Молдове.

К концу конкурса за гран-при боролись двое исполнителей Марчела Рошки, представлявший Румынию, и Амре из Казахстана. У них набралось одинаковое количество баллов, однако, в итоге жюри выбрало именно Марчела Рошку.

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В результате Амре из Казахстана завоевал первую премию.



Марчел Рошка



Вместе с тем второе место получила украинка Мила Нитич.

Допис, поширений Талантливая Певица Из Украины (@mila.nytych) 17 Лип 2018 р. о 12:06 PDT

Интересно, что в детском конкурсе Украина получила первое место. 12-летний мальчик Александр Балабан. Он победил в первый день музыкального конкурса в Витебске в четверг, 12 июля. За победу молодой украинец получил пять тысяч долларов, а также право выступить на сцене со звездами.



Отметим, что награду ему вручал лично президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.



Александр Балабан



Кроме того, впервые приглашенной гостьей на "Славянском базаре 2018" стала украинская певица ТAYANNA. В первый день артистка исполнила песни на украинском языке – "Шкода" и "Сила", а во второй день прозвучала композиция "Осень" из русскоязычного альбома "TAYANNA. Портреты".

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 16 Лип 2018 р. о 8:14 PDT

Событие также посетил главный секс-символ Украины – Олег Винник. Украинский певец опубликовал фото после концерта и поблагодарил Беларусь за теплый прием.

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Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 17 Лип 2018 р. о 6:41 PDT

Среди эпатажных украинцев на "Славянском базаре 2018" выступила еще певица Оля Полякова.

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Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 17 Лип 2018 р. о 3:00 PDT



Оля Полякова



Церемония закрытия "Славянского базара 2018"