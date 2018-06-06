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След ФСБ в "убийстве" Бабченко должны были бы показать сразу, – экс-офицер СБУ

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След ФСБ в "убийстве" Бабченко должны были бы показать сразу, – экс-офицер СБУ
След ФСБ в "убийстве" Бабченко должны были бы показать сразу, – экс-офицер СБУ / Радио Свобода

Украинцы не слышали фамилий заказчиков, поэтому возникают вопросы к СБУ в успешности проведения их операций. Ведь, например, в деле Рубана и Савченко доказательства показали сразу, а сейчас почему-то молчок

Об этом рассказал депутат Киевоблсовета, экс-работник СБУ Иван Ступак в прямом эфире 24 канала.

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По словам экс-офицер СБУ, организатора убийства Бабченко Бориса Германа задержали прямо в центре Киева. Но фамилия организатора этого дела и его принадлежность к определенной организации так и не названы, хотя, когда происходят подобные вещи, то такая информация сообщается сразу.

Неплохо было бы дождаться больших результатов, если бы заказчик пошел к организатору и сказал, что дело сделано, и на том же месте, чтобы их и задержали. Не нужно было ждать фото в прессе,
– сказал Ступак.

Он отметил, что до сих пор мы не услышали фамилий заказчиков, поэтому возникают вопросы к СБУ в успешности проведения их операций, ведь доказательства в подготовке теракта Савченко и Рубана показали сразу. "Например, когда опубликовали видео с участием Рубана и Савченко, ни у кого из зрителей не возникло сомнений, что это именно они, а не люди, похожие на них. Почему эту ситуацию не скрывали, и не ждали, а показали доводы сразу", – добавил экс-офицер СБУ.

Если бы в ситуации с Бабченко был ФСБ-шный след, то его бы сразу показали, чтобы все знали и успокоились, но почему-то об этом только говорят, – заявил Ступак.

Напомним, 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.

Теги: Новости Украины Расследования СБУ "Убийство" Аркадия Бабченко ФСБ
Источник: 24 Канал
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