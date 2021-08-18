Следили за ним несколько месяцев, – полиция о наркоторговце, который продавал цветы в Одессе

В Одессе полицейские задержали 21-летнего луганчанина, который торговал и цветами, и наркотиками в Одессе. Известно, что он создал несколько каналов для продажи наркотиков. Деньги он получал на электронные кошельки.

Об этом сообщили 18 августа. Известно, что молодой человек намеренно поселился в Одессе, чтобы заниматься сбытом наркотиков.

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Наркотики изъяли

21-летний парень создал в одном из телефонных мессенджеров канал для сбыта наркотиков. Там он продавал амфетамин, каннабис и МДМА (разновидность амфетамина). Он успешно делал это путем "закладок". Деньги за товар получал в электронном виде.

За наркоторговцем правоохранители следили несколько месяцев. Они документировали сбыт наркотиков. Правоохранители обыскали жилье молодого человека и изъяли запрещенные вещества. Также конфисковали пакеты, мобильные телефоны с адресами клиентов и закладок, банковские карты, чеки, деньги.

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Что грозит злоумышленнику

Молодому мужчине сейчас готовят подозрение из-за повторного сбыта наркотиков. Ему может грозить лишение свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

К изъятию доказательств присоединились спецподразделения КОРД и ТОР. За парнем следили следователи Нацполиции Одесской области с сопровождением Управления борьбы с наркопреступностью под руководством прокуратуры.

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