Следили за ним несколько месяцев, – полиция о наркоторговце, который продавал цветы в Одессе
Источник:Нацполиция Одесской области
В Одессе полицейские задержали 21-летнего луганчанина, который торговал и цветами, и наркотиками в Одессе. Известно, что он создал несколько каналов для продажи наркотиков. Деньги он получал на электронные кошельки.
Об этом сообщили 18 августа. Известно, что молодой человек намеренно поселился в Одессе, чтобы заниматься сбытом наркотиков.
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Наркотики изъяли
21-летний парень создал в одном из телефонных мессенджеров канал для сбыта наркотиков. Там он продавал амфетамин, каннабис и МДМА (разновидность амфетамина). Он успешно делал это путем "закладок". Деньги за товар получал в электронном виде.
За наркоторговцем правоохранители следили несколько месяцев. Они документировали сбыт наркотиков. Правоохранители обыскали жилье молодого человека и изъяли запрещенные вещества. Также конфисковали пакеты, мобильные телефоны с адресами клиентов и закладок, банковские карты, чеки, деньги.
В Одессе продавец цветов оказался наркоторговцем / Фото Нацполиции Одесской области
Что грозит злоумышленнику
Молодому мужчине сейчас готовят подозрение из-за повторного сбыта наркотиков. Ему может грозить лишение свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
К изъятию доказательств присоединились спецподразделения КОРД и ТОР. За парнем следили следователи Нацполиции Одесской области с сопровождением Управления борьбы с наркопреступностью под руководством прокуратуры.
В Одессе полиция задержала наркоторговца: смотрите видео
Наркоторговец и продавец цветов: Что известно
- В Одессе на углу улиц Канатной и Успенской КОРД задержал продавца цветов.
- СМИ сообщили, что он торговал наркотиками. У него изъяли неизвестный сверток.
- Очевидцы рассказали, что спецназ заблаговременно пришел к парню на работу.
- Была еще одна версия по задержанию. Поговаривали, что парень не имел разрешения на продажу цветов.